"Zawsze uśmiechnięty". Piękne słowa reprezentanta Polski o Jacku Magierze

Piątek 10 kwietnia 2026 roku na zawsze zapisze się w pamięci polskich kibiców. To właśnie tego dnia Polski Związek Piłki Nożnej poinformował o śmierci utytułowanego szkoleniowca, a ostatnio drugiego trenera piłkarskiej reprezentacji Polski - Jacka Magiery.

W mediach społecznościowych Magierę pożegnał reprezentant Polski i jeden z ważniejszych zawodników zespołu Biało-Czerwonych - Matty Cash. Obrońca w pięknych słowach opisał trenera.

"Byłeś niesamowitym facetem. Zawsze uśmiechnięty. Będzie nam ciebie bardzo brakować. Spoczywaj w pokoju Legendo" - napisał zawodnik Aston Villi.

Jacek💔 You were such an amazing guy always with a smile, You will be missed dearly 💔 RIP Legend 💔 pic.twitter.com/luKB5vLTt1 — Matty Cash (@mattycash622) April 10, 2026

Cash współpracował z Magierą od lipca 2025 roku. To właśnie wtedy były szkoleniowiec między innymi Legii Warszawa objął stanowisko drugiego trenera w sztabie Jana Urbana.

