"Zawsze uśmiechnięty". Piękne słowa reprezentanta Polski o Jacku Magierze
W wieku 49 lat zmarł Jacek Magiera, były piłkarz, a później szkoleniowiec - poinformował Polski Związek Piłki Nożnej. Od lipca 2025 roku był drugim trenerem reprezentacji Polski w sztabie selekcjonera Jana Urbana. Szkoleniowca za pośrednictwem mediów społecznościowych pożegnał Matty Cash.
Piątek 10 kwietnia 2026 roku na zawsze zapisze się w pamięci polskich kibiców. To właśnie tego dnia Polski Związek Piłki Nożnej poinformował o śmierci utytułowanego szkoleniowca, a ostatnio drugiego trenera piłkarskiej reprezentacji Polski - Jacka Magiery.
W mediach społecznościowych Magierę pożegnał reprezentant Polski i jeden z ważniejszych zawodników zespołu Biało-Czerwonych - Matty Cash. Obrońca w pięknych słowach opisał trenera.
"Byłeś niesamowitym facetem. Zawsze uśmiechnięty. Będzie nam ciebie bardzo brakować. Spoczywaj w pokoju Legendo" - napisał zawodnik Aston Villi.
Cash współpracował z Magierą od lipca 2025 roku. To właśnie wtedy były szkoleniowiec między innymi Legii Warszawa objął stanowisko drugiego trenera w sztabie Jana Urbana.