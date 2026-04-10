"Zawsze uśmiechnięty". Piękne słowa reprezentanta Polski o Jacku Magierze

W wieku 49 lat zmarł Jacek Magiera, były piłkarz, a później szkoleniowiec - poinformował Polski Związek Piłki Nożnej. Od lipca 2025 roku był drugim trenerem reprezentacji Polski w sztabie selekcjonera Jana Urbana. Szkoleniowca za pośrednictwem mediów społecznościowych pożegnał Matty Cash.

Jacek Magiera, drugi trener reprezentacji Polski, uśmiecha się do obiektywu ze skrzyżowanymi rękami.
fot. Cyfrasport
Matty Cash pożegnał Jacka Magierę, drugiego trenera reprezentacji Polski

Piątek 10 kwietnia 2026 roku na zawsze zapisze się w pamięci polskich kibiców. To właśnie tego dnia Polski Związek Piłki Nożnej poinformował o śmierci utytułowanego szkoleniowca, a ostatnio drugiego trenera piłkarskiej reprezentacji Polski - Jacka Magiery.

 

W mediach społecznościowych Magierę pożegnał reprezentant Polski i jeden z ważniejszych zawodników zespołu Biało-Czerwonych - Matty Cash. Obrońca w pięknych słowach opisał trenera. 

 

"Byłeś niesamowitym facetem. Zawsze uśmiechnięty. Będzie nam ciebie bardzo brakować. Spoczywaj w pokoju Legendo" - napisał zawodnik Aston Villi.

 

 

Cash współpracował z Magierą od lipca 2025 roku. To właśnie wtedy były szkoleniowiec między innymi Legii Warszawa objął stanowisko drugiego trenera w sztabie Jana Urbana.

