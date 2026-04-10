Znamy półfinalistów turnieju w Monte Carlo! Jest niespodzianka
Valentin Vacherot jest pierwszym Monakijczykiem, który wystąpi w półfinale turnieju ATP 1000 przed własną publicznością w Monte Carlo. O finał zagra z liderem rankingu tenisistów Hiszpanem Carlosem Alcarazem. W drugim półfinale Włoch Jannik Sinner zmierzy się z Niemcem Alexandrem Zverevem.
Notowany na najwyższym w karierze 23. miejscu na liście ATP Vacherot w ćwierćfinale wyeliminował rozstawionego z numerem piątym Australijczyka Alexa de Minaura (ATP 6.) 6:4, 3:6, 6:3, co jest jego zaledwie czwartym zwycięstwem nad zawodnikiem z czołowej dziesiątki rankingu.
Monakijczyk, który w 1/8 finału pokonał Huberta Hurkacza, jest najniżej notowanym i jedynym nierozstawionym z półfinalistów. Po drodze do najlepszej czwórki pokonał również w drugiej rundzie rozstawionego z numerem czwartym Włocha Lorenzo Musettiego.
- To wielki zaszczyt być w półfinale z trzema najlepszymi zawodnikami ostatnich lat. Nie mogę się doczekać jutrzejszej gry z Carlosem w moim rodzinnym mieście. To niesamowite - powiedział 27-letni tenisista po zwycięstwie nad de Minaurem.
Został pierwszym Monakijczykiem, który dotarł do półfinału turnieju rozgrywanego w tym kraju. To kolejne historyczne osiągnięcie na jego koncie po tym, jak w zeszłym sezonie został w Szanghaju najniżej sklasyfikowanym zwycięzcą imprezy rangi Masters 1000 od początku rozgrywania tych zawodów w 1990 roku. Triumfował będąc notowanym na... 204. miejscu.
W półfinale czeka go jednak niezwykle trudne zadanie - zmierzy się z broniącym tytułu Alcarazem, który walczy nie tylko o kolejne zwycięstwo i punkty, ale także pozostanie na pozycji lidera światowego rankingu. W ćwierćfinale Hiszpan bez problemów pokonał rozstawionego z numerem ósmym Kazacha Aleksandra Bublika 6:3, 6:0. To jego 300. wygrana w cyklu ATP.
O finał powalczą również wicelider listy ATP Sinner, który w ćwierćfinale pokonał Kanadyjczyka Felixa Augera-Aliassime'a (nr 6.) 6:3, 6:4, a także trzeci w światowym rankingu Zverev po wygranej z Brazylijczykiem Joao Fonsecą 7:5, 6:7 (3-7), 6:3. To trzeci półfinał imprezy cyklu ATP z rzędu, w którym Włoch zagra z Niemcem.
Sinner w Monako walczy nie tylko o pierwszy w karierze tytuł w Monte Carlo, ale również o pozycję lidera światowego rankingu. By zdetronizować Alcaraza, musi albo dojść dalej niż Hiszpan, albo pokonać go bezpośrednio w finale.
Z turnieju jeszcze przed jego rozpoczęciem wycofał się Kamil Majchrzak, któremu doskwiera kontuzja kolana. Jego pierwszym przeciwnikiem miał być... Vacherot. W pierwszej rundzie debla odpadł natomiast Jan Zieliński w parze z Brytyjczykiem Lukiem Johnsonem.
Wyniki ćwierćfinałów turnieju ATP w Monte Carlo
Alexander Zverev (Niemcy, 3) - Joao Fonseca (Brazylia) 7:5, 6:7 (3-7), 6:3
Carlos Alcaraz (Hiszpania, 1) - Aleksander Bublik (Kazachstan, 8) 6:3, 6:0
Jannik Sinner (Włochy, 2) - Felix Auger-Aliassime (Kanada, 6) 6:3, 6:4
Valentin Vacherot (Monako) - Alex de Minaur (Australia, 5) 6:4, 3:6, 6:3
Pary półfinałowe:
Jannik Sinner - Alexander Zverev, 13:30
Carlos Alcaraz - Valentin Vacherot, 15:30
Transmisja półfinałów w sobotę od 13:30 w Polsacie Sport 3 i online na Polsat Box Go.