Znamy półfinalistów turnieju w Monte Carlo! Jest niespodzianka

Notowany na najwyższym w karierze 23. miejscu na liście ATP Vacherot w ćwierćfinale wyeliminował rozstawionego z numerem piątym Australijczyka Alexa de Minaura (ATP 6.) 6:4, 3:6, 6:3, co jest jego zaledwie czwartym zwycięstwem nad zawodnikiem z czołowej dziesiątki rankingu.

Monakijczyk, który w 1/8 finału pokonał Huberta Hurkacza, jest najniżej notowanym i jedynym nierozstawionym z półfinalistów. Po drodze do najlepszej czwórki pokonał również w drugiej rundzie rozstawionego z numerem czwartym Włocha Lorenzo Musettiego.

- To wielki zaszczyt być w półfinale z trzema najlepszymi zawodnikami ostatnich lat. Nie mogę się doczekać jutrzejszej gry z Carlosem w moim rodzinnym mieście. To niesamowite - powiedział 27-letni tenisista po zwycięstwie nad de Minaurem.

Został pierwszym Monakijczykiem, który dotarł do półfinału turnieju rozgrywanego w tym kraju. To kolejne historyczne osiągnięcie na jego koncie po tym, jak w zeszłym sezonie został w Szanghaju najniżej sklasyfikowanym zwycięzcą imprezy rangi Masters 1000 od początku rozgrywania tych zawodów w 1990 roku. Triumfował będąc notowanym na... 204. miejscu.

W półfinale czeka go jednak niezwykle trudne zadanie - zmierzy się z broniącym tytułu Alcarazem, który walczy nie tylko o kolejne zwycięstwo i punkty, ale także pozostanie na pozycji lidera światowego rankingu. W ćwierćfinale Hiszpan bez problemów pokonał rozstawionego z numerem ósmym Kazacha Aleksandra Bublika 6:3, 6:0. To jego 300. wygrana w cyklu ATP.

O finał powalczą również wicelider listy ATP Sinner, który w ćwierćfinale pokonał Kanadyjczyka Felixa Augera-Aliassime'a (nr 6.) 6:3, 6:4, a także trzeci w światowym rankingu Zverev po wygranej z Brazylijczykiem Joao Fonsecą 7:5, 6:7 (3-7), 6:3. To trzeci półfinał imprezy cyklu ATP z rzędu, w którym Włoch zagra z Niemcem.

Sinner w Monako walczy nie tylko o pierwszy w karierze tytuł w Monte Carlo, ale również o pozycję lidera światowego rankingu. By zdetronizować Alcaraza, musi albo dojść dalej niż Hiszpan, albo pokonać go bezpośrednio w finale.

Z turnieju jeszcze przed jego rozpoczęciem wycofał się Kamil Majchrzak, któremu doskwiera kontuzja kolana. Jego pierwszym przeciwnikiem miał być... Vacherot. W pierwszej rundzie debla odpadł natomiast Jan Zieliński w parze z Brytyjczykiem Lukiem Johnsonem.

Wyniki ćwierćfinałów turnieju ATP w Monte Carlo

Alexander Zverev (Niemcy, 3) - Joao Fonseca (Brazylia) 7:5, 6:7 (3-7), 6:3

Carlos Alcaraz (Hiszpania, 1) - Aleksander Bublik (Kazachstan, 8) 6:3, 6:0

Jannik Sinner (Włochy, 2) - Felix Auger-Aliassime (Kanada, 6) 6:3, 6:4

Valentin Vacherot (Monako) - Alex de Minaur (Australia, 5) 6:4, 3:6, 6:3

Pary półfinałowe:



Jannik Sinner - Alexander Zverev, 13:30

Carlos Alcaraz - Valentin Vacherot, 15:30

