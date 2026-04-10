Zwycięstwo polskich hokeistów

Polacy na Litwę pojechali bez zawodników GKS Tychy i GKS Katowice, którzy we wtorek zakończyli rywalizację w finale mistrzostw Polski. Zabrakło także pierwszego trenera Pekki Tirkkonena, na co dzień szkoleniowca tyskiego zespołu. Reprezentację prowadzili jego asystenci Grzegorz Klich i Tobiasz Bigos.

Polacy prowadzenie objęli już w 90. sekundzie, wykorzystując okres gry w przewadze. Wynik podwyższył pod koniec drugiej tercji Szymon Kiełbicki, pokonując litewskiego bramkarza w sytuacji sam na sam. Asysty przy tych trafieniach zaliczył Aron Chmielewski.

W ostatniej tercji padły dwa gole - najpierw Kamil Wałęga trafił do siatki podczas liczebnego osłabienia Litwinów, a sekundę przed końcem meczu Maciej Miarka przepuścił strzał Emilijusa Krakauskasa.

W sobotę o godz. 15.10 odbędzie się mecz rewanżowy.

Później biało-czerwonych czekać będą dwa sparingi z Węgrami 16 i 17 kwietnia w Budapeszcie i ze Słowenią 24 i 25 kwietnia w Tychach. Ostatnim sprawdzianem formy będzie mecz z Francją 29 kwietnia w Bytomiu. Po nim zostanie ogłoszona ostateczna kadra na mistrzowski turniej.

MŚ Dywizji 1A odbędą się na lodowisku w Sosnowcu. Rywalami polskiego zespołu będą kolejno: Francja (3 maja), Kazachstan (5 maja), Japonia (7 maja) i Litwa (8 maja). Wszystkie mecze Polaków rozpoczną się o godz. 19.30. Na przyszłoroczne MŚ Elity awansują dwie najlepsze drużyny.

Litwa - Polska 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Bramki: 0:1 Mikołaj Syty (2), 0:2 Szymon Kiełbicki (40), 0:3 Kamil Wałęga (47), 1:3 Emilijus Krakauskas (60).

Kary: Litwa - 11; Polska - 13 minut.

PAP