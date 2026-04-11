A jednak! Jastrzębie dalej w PlusLidze!

O tym, że Barkom może wprowadzić się do jastrzębskiej hali spekulowano już od jakiegoś czasu. Klub z Lwowa ma pozostać przy swojej nazwie, ale połączyć się z Jastrzębskim Węglem. Więcej o tym piszemy TUTAJ.

- Z tego, co wiem, prezes Adam Gorol ma przedstawić nowy projekt do dwóch tygodni. Jedyne co wiem, to siatkówka z tej hali nie zniknie, będzie PlusLiga i to jest najważniejsze - powiedział Kowal.

To bardzo dobra informacja dla wszystkich fanów siatkówki na Górnym Śląsku. Wiele wskazuje na to, że nowym trenerem Barkomu będzie były szkoleniowiec Jastrzębskiego, czyli Andrzej Kowal.

- Myślę, że do dwóch tygodni będzie to wszystko wyjaśnione. Nie chcę wychodzić przed szereg. Chcę, żeby te nowe rzeczy były usystematyzowane, zgodnie z tym, co było na spotkaniu. Jest bardzo dużo domysłów, które interesują kibiców i dziennikarzy, ale nie ma w tym dużo prawdy. Jestem zwolennikiem przekazywania mniejszych, ale prawdziwych informacji. Jak będzie wszystko podpisane, będzie mi łatwiej komentować. Moja przyszłość prawdopodobnie dalej będzie wiązała się z Jastrzębiem, bo chciałem zostać w tym klubie i w tym mieście, pomimo sytuacji jaka nas dotknęła. Wiem, że to środowisko jest w stanie zbudować dobry zespół i w dalszej perspektywie grać o wyższe cele. Oczywiście wiemy, że podstawą do tego są sprawy organizacyjne. Jeżeli to będzie na poziomie profesjonalnego sportu, wszystko jest możliwe - zaznaczył szkoleniowiec.

Rozmowa z Andrzejem Kowalem w załączonym materiale wideo.

Polsat Sport