Arsenal ma problem. Kolejna porażka

W pierwszej połowie prowadzenie dał gościom Francuz Eli Junior Kroupi, a wyrównał z rzutu karnego Szwed Victor Gyokeres, bohater niedawnych meczów barażowych o awans do mistrzostw świata z Ukrainą (3:1, zdobył trzy bramki) i Polską (3:2, strzelił zwycięskiego gola).

Po zmianie stron Arsenal osiągnął przewagę, ale do siatki trafili goście - w 74. minucie składną akcję wykończył precyzyjnym strzałem Alex Scott.

W 32 meczach ligowych Arsenal zgromadził 70 punktów i wyprzedza o dziewięć Manchester City, który w niedzielę zagra w Londynie z Chelsea, a ma jeszcze zaległe spotkanie.

Bournemouth przesunął się na razie na dziewiąte miejsce w tabeli. „Wisienki” nie przegrały 12 ostatnich meczów w Premier League - pięć zwycięstw i siedem remisów. Ostatnim pogromcą tej drużyny był... Arsenal - 3 stycznia zwyciężył po zaciętym spotkaniu 3:2.

