ATP w Monte Carlo: Carlos Alcaraz - Valentin Vacherot. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Carlos Alcaraz - Valentin Vacherot to drugi półfinał turnieju ATP w Monte Carlo. Relacja live i wynik na żywo z meczu Alcaraz - Vacherot na Polsatsport.pl.

Hiszpan ma za sobą trzy spotkania w tym turnieju. Pokonał Sebastiana Baeza, Tomasa Martina Etcherry'ego oraz Alexandra Bublika.

 

Z kolei Vacherot ma na koncie cztery zwycięstwa. Ograł Juana Manuela Cerundolo, Lorenzo Musettiego, Huberta Hurkacza oraz Alexa De Minaura. 27-latek jest pierwszym Monakijczykiem, który wystąpi w półfinale turnieju ATP 1000 przed własną publicznością w Monte Carlo. 

 

Będzie to pierwszy mecz Alcaraza z Vacherota.

 

Relacja live i wynik na żywo z meczu Alcaraz - Vacherot na Polsatsport.pl.

Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 