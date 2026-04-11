ATP w Monte Carlo: Jannik Sinner - Alexander Zverev. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Jannik Sinner - Alexander Zverev to pierwszy półfinał turnieju ATP w Monte Carlo. Relacja live i wynik na żywo z meczu Sinner - Zverev na Polsatsport.pl.

Obaj zawodnicy mają za sobą trzy spotkania w tym turnieju. Zverev pokonał Cristiana Garina, Zizou Bergsa oraz Joao Fonsecę. Z kolei Sinner ograł Ugo Humberta, Tomasa Machaca i Felixa Augera-Alliasime'a.

 

Sinner w starciu z Machacem stracił seta. Tym samym jego rekordowa seria wygranych partii w tenisowych turniejach ATP Masters 1000 zakończyła się na 37.

 

Sinner i Zverev grali ze sobą 12 razy. Włoch wygrał osiem razy, a Niemiec - cztery. Jak będzie w sobotę?

 

Transmisja meczu od 13.30 w Polsacie Sport 3 i online na Polsat Box Go.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 