ATP w Monte Carlo: Jannik Sinner - Alexander Zverev. Relacja live i wynik na żywo

Obaj zawodnicy mają za sobą trzy spotkania w tym turnieju. Zverev pokonał Cristiana Garina, Zizou Bergsa oraz Joao Fonsecę. Z kolei Sinner ograł Ugo Humberta, Tomasa Machaca i Felixa Augera-Alliasime'a.

Sinner w starciu z Machacem stracił seta. Tym samym jego rekordowa seria wygranych partii w tenisowych turniejach ATP Masters 1000 zakończyła się na 37.

Sinner i Zverev grali ze sobą 12 razy. Włoch wygrał osiem razy, a Niemiec - cztery. Jak będzie w sobotę?

