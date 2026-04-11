Billie Jean King Cup: Wyniki wszystkich meczów
Za nami mecze kwalifikacyjne w ramach Billie Jean King Cup. Poza Gliwicami, gdzie Polki grały z Ukrainą, tenisistki rywalizowały w sześciu innych miastach. Awans wywalczyły m.in. Belgijki prowadzone przez Wima Fissette'a. Oto komplet wyników.
Polska - Ukraina 0:4
Magda Linette – Marta Kostiuk 4:6, 0:6
Katarzyna Kawa – Elina Switolina 2:6, 1:6
Maja Chwalińska/Martyna Kubka - Ludmiła Kiczenok/Nadia Kiczenok 1:2 (5:7, 7:6, 3:6)
Linda Klimovicova - Ołeksandra Olijnykowa 4:6, 1:6
Włochy - Japonia 3:1
Elisabetta Cocciaretto - Moyuka Uchijima 7:5, 6:2
Jasmine Paolini - Himeno Sakatsume 6:3, 6:1
Sara Errani/JasminePaolini - Shuko Ayoyama/Nao Hibino 6:2, 7:5
Lucia Bronzetti - Himeno Sakatsume 6:7, 2:6
Belgia - USA 3:1
Hanne Vandewinkel - Iva Jovic 7:6, 6:3
Elise Mertens - McCartney Kessler 7:6, 2:6, 3:3 i krecz Kessler
Magali Kempen/Elise Mertens - Caty McNally/Nicole Melichar-Martinez 4:6, 2:6
Greet Minnen - Iva Jovic 7:5, 6:3
Australia - Wielka Brytania 1:3
Talia Gibson - Mika Stojsavljevic 6:7, 5:7
Kimberly Birrell - Harriet Dart 6:4, 3:6, 3:6
Storm Hunter/Ellen Perez - Jodie Burrage/Harriet Dart 3:6, 4:6
Emerson Jones - Katie Swan 7:5, 6:3
Kazachstan - Kanada 3:1
Julia Putincewa - Kayla Cross 6:3, 7:5
Sonja Zhiyenbayeva - Bianca Andreescu 4:6, 6:7
Anna Danilina/Zhibek Kulambajewa - Bianca Andreescu/Kayla Cross 7:5, 6:1
Julia Putincewa - Bianca Andreescu 7:6, 3:6, 7:6
Słowenia - Hiszpania 1:3
Tamara Zidansek - Kaitlin Quevedo 6:4, 2:6 i krecz Zidansek
Veronika Erjavec - Leyre Romero Gomez 6:4, 6:3
Kaja Juvan/Nika Radisic - Aliona Bolsova/Sara Sorribes Tormo 4:6, 3:6
Veronika Erjavec - Kaitlin Quevedo 6:7, 2:6
Szwajcaria - Czechy 2:3
Belinda Bencic - Marie Bouzkova 6:3, 6:7, 6:4
Viktorija Golubic - Linda Noskova - 1:6, 4:6
Belinda Bencic/Viktorija Golubic - Tereza Valentova/Marketa Vondrousova 6:7, 7:6, 6:1
Belinda Bencic - Linda Noskova 3:6, 6:3, 6:7
Viktorija Golubic - Marie Bouzkova 6:7, 2:6
W finałowym turnieju Billie Jean King Cup zagrają reprezentacje Ukrainy, Włoch, Belgii, Wielkiej Brytanii, Kazachstanu, Hiszpanii, Czech oraz Chiny (gospodynie).