Bryl i Łosiak odpadli w ćwierćfinale
Siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak przegrali z Norwegami Andersem Molem i Christianem Soerumem 0:2 (14:21, 18:21) i odpadli w ćwierćfinale turnieju Beach Pro Tour najwyższej rangi Elite 16 w brazylijskiej miejscowości Saquarema.
Polacy jeszcze nigdy nie wygrali z Norwegami, mistrzami olimpijskimi z Tokio.
Bryl i Łosiak, brązowi medaliści mistrzostw świata z 2023 roku, w pierwszej imprezie międzynarodowej w tym sezonie do ćwierćfinału nie ponieśli porażki. W fazie grupowej odnieśli komplet zwycięstw, a w 1/8 finału pokonali Szwajcarów Marco Krattigera i Leo Dilliera w dwóch setach.
Wynik meczu:
Bryl/Łosiak - Mol/Sorum 0:2 (14:21, 18:21)
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Fornal gościem Magazynu #7Strefa