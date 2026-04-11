Bryl i Łosiak odpadli w ćwierćfinale

Polacy jeszcze nigdy nie wygrali z Norwegami, mistrzami olimpijskimi z Tokio.

Bryl i Łosiak, brązowi medaliści mistrzostw świata z 2023 roku, w pierwszej imprezie międzynarodowej w tym sezonie do ćwierćfinału nie ponieśli porażki. W fazie grupowej odnieśli komplet zwycięstw, a w 1/8 finału pokonali Szwajcarów Marco Krattigera i Leo Dilliera w dwóch setach.



Wynik meczu:

Bryl/Łosiak - Mol/Sorum 0:2 (14:21, 18:21)