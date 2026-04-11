Cafe Futbol - 12.04. Transmisja TV i stream online

Przed nami kolejne wydanie Cafe Futbol. Gdzie obejrzeć? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

W niedzielnym magazynie Cafe Futbol gośćmi Bożydara Iwanowa będą: były reprezentant Polski Paweł Golański oraz nasi stali eksperci – Roman Kosecki, Tomasz Hajto i Roman Kołtoń.

 

W pierwszej części programu nasza uwaga poświęcona będzie zmarłemu w piątek Jackowi Magierze. Wychowanek Rakowa Częstochowa w karierze piłkarskiej najdłużej związany był z Legią Warszawa i to z tym klubem święcił największe triumfy. Z reprezentacją do lat 16 w 1993 r. sięgnął po mistrzostwo Europy, w tym samym roku z kadrą U-17 zajął 4. miejsce w MŚ.

 

Po zakończeniu zawodniczej kariery został trenerem. Prowadził między innymi Zagłębie Sosnowiec, Legię Warszawa i Śląsk Wrocław. Pracował również z młodzieżowymi reprezentacjami Polski. Od lipca 2025 roku był asystentem selekcjonera Jana Urbana w seniorskiej kadrze.

 

W drugiej części magazynu wrócimy do tematyki związanej z seniorską reprezentacją narodową. Spróbujemy zastanowić się i podjąć dyskusję na temat tego, dokąd zmierza nasza kadra i jaka może być jej najbliższa przyszłość.

 

Cafe Futbol tradycyjnie w niedzielę o 11:00 na żywo w Polsacie Sport 1 oraz na polsatsport.pl. Po części telewizyjnej zapraszamy na dogrywkę na Polsatsport.pl oraz sportowe strony Interii.

