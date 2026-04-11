Co za wyczyn Alcaraza! Przed nim tylko dwie legendy
Hiszpan Carlos Alcaraz, który w piątek odniósł 300. zwycięstwo w cyklu ATP, mając na koncie 67 porażek, ustępuje pod tym względem tylko dawnym sławom tenisa - Australijczykowi Rodowi Laverowi i Amerykaninowi Jimmy'emu Connorsowi.
22-letni Alcaraz osiągnął ten kamień milowy, pokonując w ćwierćfinale turnieju ATP Masters 1000 reprezentanta Kazachstanu Aleksandra Bublika 6:3, 6:0.
Jak poinformowała ATP, najszybciej 300 meczów w zawodowym tenisie wygrał Laver, jeszcze przed Open Erą, czyli przed rokiem 1968. Australijczyk, z bilansem 300-55, wyprzedza w tym szczególnym rankingu Connorsa (300-63) oraz ex aequo Alcaraza i Amerykanina Johna McEnroe (300-67). Dalej plasują się Hiszpan Rafael Nadal i reprezentujący na początku kariery Czechosłowację Ivan Lendl (obaj po 300-73) oraz Niemiec Boris Becker (300-74).
Alcaraz wygrał pierwszy mecz w cyklu ATP w wieku 16 lat w Rio de Janeiro. Do tej pory zwyciężył w 26 turniejach ATP, w tym siedmiu wielkoszlemowych. W sobotę w półfinale imprezy w Monte Carlo, gdzie broni tytułu, zmierzy się z reprezentantem gospodarzy Valentinem Vacherotem.