Drugi półfinał Tauron Ligi rozstrzygnięty! Kto zagra o siatkarskie złoto?

Siatkarki Developresu uzyskały przewagę w początkowej fazie meczu (9:6), a w środkowej części seta grały skuteczniej od rywalek i jeszcze powiększyły przewagę (18:12). Bielszczanki zerwały się jeszcze do walki, wygrały cztery akcje z rzędu (20:18), końcówka należała jednak do ekipy z Rzeszowa. Skuteczne ataki Taylor Bannister i Marrit Jasper przyniosły Developresowi ostatnie punkty w tej części meczu (25:20).

Drugą odsłonę rzeszowianki rozpoczęły od falstartu (0:5). Siatkarki BKS wróciły do gry, punktowały w ataku i jeszcze powiększyły punktową różnicę (7:15). Gospodynie zerwały się do walki, złapały kontakt z rywalkami (20:21), ale bielszczanki utrzymały przewagę. Dwa ostatnie punkty dla tej drużyny przyniosły skuteczne ataki Ljubicy Kecman (23:25).

Podrażnione siatkarki z Rzeszowa przejęły inicjatywę od pierwszych akcji kolejnej partii (5:0), złapały właściwy rytm i później jeszcze powiększyły przewagę (16:8). Drużyna BKS zerwała się do walki, w końcówce przewaga gospodyń stopniała do trzech oczek, gdy asa posłała Klaudia Nowakowska (22:19), ale DevelopRes utrzymał przewagę, kończąc seta punktowym blokiem (25:20).

Do połowy czwartej odsłony oglądaliśmy wyrównaną grę obu zespołów. Zaczęło się od 3:0 dla gospodyń, rywalki odrobiły straty (6:6), a później powtórzyły ten wyczyn, wychodząc ze stanu 10:7 na 10:11 przy zagrywkach Giulii Gennari. Siatkarki Developresu odpowiedziały serią pięciu wygranych akcji (16:12) i od tego momentu utrzymywały kilkupunktową przewagę. Przyjezdne zepsuły w końcówce kilka zagrywek, a punktowy blok dał rzeszowiankom piłkę meczową (24:17). Oliwia Sieradzka, która grała od drugiego seta i dała dobrą zmianę, skutecznym atakiem przypieczętowała awans Developresu do wielkiego finału Tauron Ligi (25:18).

Najwięcej punktów: Oliwia Sieradzka (19), Marrit Jasper (14), Julita Piasecka (14) – DevelopRes; Kertu Laak (16), Marta Orzyłowska (12) – BKS. MVP: Aleksandra Szczygłowska.

DevelopRes Rzeszów broni mistrzowskiego tytułu, wywalczonego w poprzednim sezonie. W wielkim finale zagra z drużyną PGE Budowlani Łódź, a rywalizacja toczyć się będzie do trzech wygranych meczów. O brązowy medal BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała rywalizować będzie z UNI Opole.

DevelopRes Rzeszów – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 3:1 (25:20, 23:25, 25:20, 25:18)

DevelopRes: Laura Heyrman, Katarzyna Wenerska, Julita Piasecka, Svitlana Dorsman, Taylor Bannister, Marrit Jasper – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Karina Chmielewska, Laura Jansen, Nathalie Lemmens, Oliwia Sieradzka. Trener: Jelena Blagojević.

BKS: Martyna Borowczak, Marta Orzyłowska, Kertu Laak, Ljubica Kecman, Aleksandra Gryka, Giulia Gennari – Adriana Adamek (libero) oraz Martyna Podlaska, Agata Michalewicz, Reka Bozoki-Szedmak, Zuzanna Suska (libero), Klaudia Nowakowska. Trener: Bartłomiej Piekarczyk.

