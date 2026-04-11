Drużyna Joanny Wołosz wyszarpała zwycięstwo! Ogromne emocje w pierwszym meczu finału

Drużyna Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano miała ciężką przeprawę z Numia Vero Volley Milano w pierwszym spotkaniu finału. Po trzech setach przegrywały z ekipą trenera Stefano Lavariniego 1:2, a w czwartej partii wygrały po zaciętej walce na przewagi, którą rozstrzygnęła atakiem ze środka Sarah Fahr (27:25).

Gospodynie doprowadziły do tie-breaka, w którym pokonały rywalki 15:13. Piłkę meczową wywalczyła Isabelle Haak, a ostatni punkt dał Imoco Volley przestrzelony serwis ekipy z Mediolanu.

Najwięcej punktów wywalczyły Isabelle Haak (28), Gabi (20) - Imoco Volley oraz Paola Egonu (19) - Milano. Joanna Wołosz dołożyła do dorobku zwycięskiej drużyny trzy oczka (jeden atak i dwa bloki).

Rywalizacja w wielkim finale Serie A1 siatkarek toczy się do trzech wygranych meczów. Drugie starcie zostanie rozegrane w środę 15 kwietnia o godzinie 20.30 w Mediolanie.

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano – Numia Vero Volley Milano 3:2 (25:20, 25:27, 20:25, 27:25, 15:13)

Conegliano: Joanna Wołosz, Gabi, Sarah Fahr, Isabelle Haak, Cristina Chirichella, Ting Zhu – Monica De Gennaro (libero) oraz Merit Adigwe, Nika Daalderop, Jenna Ewert, Serena Scognamillo. Trener: Daniele Santarelli.

Milano: Hena Kurtagic, Francesca Bosio, Khalia Lanier, Anna Danesi, Rebecca Piva, Paola Egonu – Eleonora Fersino (libero) oraz Vita Akimova, Kamerynn Miner, Elena Pietrini, Benedetta Sartori. Trener: Stefano Lavarini

Stan rywalizacji do trzech zwycięstw 1–O dla Imoco Volley.

