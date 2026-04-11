Finał ATP w Monte Carlo: Carlos Alcaraz - Jannik Sinner. Transmisja TV i stream. Gdzie obejrzeć?

Nie jest zaskoczeniem, że dwóch najlepszych tenisistów świata po raz kolejny spotka się w finale. Alcaraz w drodze do tego spotkania ograł Sebastiana Baeza, Tomasa Martina Etcheverry'ego, Alexandra Bublika oraz Valentina Vacherota. Do tej pory przegrał zaledwie jednego seta.

Tym samym może pochwalić się jego rywal. Sinner pokonał w Monte Carlo Ugo Humberta, Tomasa Machaca, Felixa Augera-Alliasime'a oraz Alexandra Zvereva.

Stawką będzie nie tylko triumf w prestiżowym turnieju. Zwycięzca będzie liderem światowego rankingu. Na ten moment jest nim Alcaraz.

Hiszpan i Włoch grali ze sobą 16 razy. Alcaraz prowadzi 10-6.



Transmisja finału Alcaraz - Sinner w niedzielę 12 kwietnia od 15.00 w Polsacie Sport 2 i online na Polsat Box Go.

