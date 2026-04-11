Finał marzeń w Monte Carlo. Wyjątkowa stawka meczu Alcaraz - Sinner
Lider światowego rankingu i broniący tytułu Hiszpan Carlos Alcaraz oraz wicelider Włoch Jannik Sinner awansowali do finału turnieju ATP Masters 1000 na kortach ziemnych w Monte Carlo. Stawką, oprócz prestiżowego triumfu, będzie pozycja numer jeden na światowej liście tenisistów.
W sobotnich półfinałach Sinner gładko pokonał rozstawionego z numerem trzecim Niemca Alexandra Zvereva 6:1, 6:4, natomiast Alcaraz wygrał 6:4, 6:4 z Monakijczykiem Valentinem Vacherotem, który w 1/8 finału wyeliminował Huberta Hurkacza.
Dzięki temu zwycięstwu 22-letni Hiszpan został dopiero trzecim tenisistą, który dotarł do dziesięciu finałów rangi ATP 1000 przed ukończeniem 23. roku życia, dołączając do swojego rodaka Rafaela Nadala i Serba Novaka Djokovicia od momentu powstania formatu w 1990 roku.
Niedzielny mecz będzie 17. konfrontacją obu znakomitych tenisistów, ale dopiero pierwszą w tym roku. Ogólnie lepszy bilans ma Alcaraz, który wygrał z Sinnerem 10 razy i poniósł sześć porażek.
Zwycięzca finału w Monte Carlo otrzyma podwójną nagrodę. Oprócz sięgnięcia po trofeum w pierwszym turnieju Masters 1000 na kortach ziemnych w 2026 roku, zostanie również liderem rankingu ATP w poniedziałkowym notowaniu. Sinner próbuje zakończyć obecne panowanie Alcaraza, który niedawno zrównał się z Włochem pod względem liczby tygodni spędzonych na szczycie listy (66).
- Myślę, że to wymarzone miejsce dla wszystkich. Ja walczę o drugi tytuł w Monte Carlo, a on o swój pierwszy tutaj – powiedział Alcaraz.
- Jestem bardzo podekscytowany pierwszym pojedynkiem z Jannikiem w tym roku. Czeka nas naprawdę niesamowite spotkanie. Stawką jest numer jeden na światowej liście, co czyni ten mecz jeszcze bardziej wyjątkowym - dodał.
To był również ważny turniej dla Hurkacza. Wprawdzie Wrocławianin przegrał w 1/8 finału z Vacherotem 7:6 (7-4), 3:6, 4:6, ale wcześniejsze dwa zwycięstwa powinny wzmocnić go przed kolejnymi wyzwaniami.
Z turnieju jeszcze przed jego rozpoczęciem wycofał się Kamil Majchrzak. Natomiast w pierwszej rundzie debla odpadł Jan Zieliński w parze z Brytyjczykiem Lukiem Johnsonem.
Wyniki półfinałów:
Carlos Alcaraz (Hiszpania, 1) - Valentin Vacherot (Monako) 6:4, 6:4
Jannik Sinner (Włochy, 2) - Alexander Zverev (Niemcy, 3) 6:1, 6:4
