Hurkacz nagle ogłosił. Ważna decyzja

Jeszcze w sobotę otrzymaliśmy wyniki losowania drabinki turnieju ATP w Monachium. Hurkacz w swoim pierwszym spotkaniu miał się zmierzyć z Aleksandrem Bublikiem. Do takiego spotkania jednak nie dojdzie.

Kilka godzin później pojawiła się kolejna informacja - Hurkacz wycofał się z turnieju z Monachium. Jego miejsce zajmie tzw. "szczęśliwy przegrany" z kwalifikacji.

Pierwsze doniesienia mówią, że Hurkacz wycofał się z powodu choroby.

Polski tenisista kilka dni temu przełamał serię siedmiu przegranych spotkań, pokonując Luciano Dardieriego w Monte Carlo. Następnie ograł Fabiana Marozsana i dopiero w 1/8 finału wyeliminował go Valentin Vacherot.

Turniej ATP w Monachium rozpocznie się w poniedziałek 13 kwietnia.

