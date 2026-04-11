Hurkacz nagle ogłosił. Ważna decyzja

Tenis

Hubert Hurkacz nie wystąpi w Monachium. Polski tenisista podjął decyzję o wycofaniu się z turnieju.

Jeszcze w sobotę otrzymaliśmy wyniki losowania drabinki turnieju ATP w Monachium. Hurkacz w swoim pierwszym spotkaniu miał się zmierzyć z Aleksandrem Bublikiem. Do takiego spotkania jednak nie dojdzie.

 

Kilka godzin później pojawiła się kolejna informacja - Hurkacz wycofał się z turnieju z Monachium. Jego miejsce zajmie tzw. "szczęśliwy przegrany" z kwalifikacji.

 

Pierwsze doniesienia mówią, że Hurkacz wycofał się z powodu choroby.

 

Polski tenisista kilka dni temu przełamał serię siedmiu przegranych spotkań, pokonując Luciano Dardieriego w Monte Carlo. Następnie ograł Fabiana Marozsana i dopiero w 1/8 finału wyeliminował go Valentin Vacherot.

 

Turniej ATP w Monachium rozpocznie się w poniedziałek 13 kwietnia. Transmisje na sportowych antenach Polsatu.

