Hurkacz nagle się wycofał. Teraz zabrał głos

Tenis

Hubert Hurkacz nie wystąpi w turnieju ATP w Monachium. Polski tenisista poinformował już o powodach swojej decyzji.

W sobotę odbyło się losowanie drabinki, które sparowało Polaka z Alexandrem Bublikiem. Do tego spotkania jednak nie dojdzie, bo Hurkacz wycofał się z turnieju.

 

ZOBACZ TAKŻE: Finał ATP w Monte Carlo: Carlos Alcaraz - Jannik Sinner. Transmisja TV i stream. Gdzie obejrzeć?

 

Pierwsze doniesienia mówiły o problemach zdrowotnych. Hurkacz szybko je potwierdził.

 

- Niestety, czuję się chory, więc nie byłbym w stanie rywalizować na 100% w Monachium. Zdecydowaliśmy się wycofać i przygotować na Madryt. Dziękuję wszystkim za wsparcie - napisał w mediach społecznościowych.

 

Polski tenisista kilka dni temu przełamał serię siedmiu przegranych spotkań, pokonując Luciano Dardieriego w Monte Carlo. Następnie ograł Fabiana Marozsana i dopiero w 1/8 finału wyeliminował go Valentin Vacherot.

 

Turniej ATP w Monachium rozpocznie się w poniedziałek 13 kwietnia. Transmisje na sportowych antenach Polsatu.

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Magda Linette: Jestem trochę rozczarowana, zwłaszcza drugim setem
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

