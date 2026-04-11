Juventus górą w hicie. Grał Zalewski, Milik na ławce

Kluczowa okazała się 48. minuta. Wtedy gola dla "Starej Damy" strzelił Jeremie Boga.

Atalanta oddała w tym meczu 22 strzały, miała 13 rzutów rożnych, ale nie potrafiła trafić do siatki. W 55. minucie boisko opuścił Zalewski, którego zmienił Giacomo Raspadori. Polak miał swoją sytuację na początku spotkania, lecz jego strzał minimalnie minął bramkę Michele Di Gregorio.

W barwach Atalanty cały mecz na ławce spędził 21-letni bramkarz Piotr Pardel.



Tym samym Juventus wykorzystał wpadkę Milanu, który wcześniej przegrał z Udinese aż 0:3, i do trzeciego miejsca traci na ten moment trzy punkty.

W barwach Udinese od 66. minuty grał Jakub Piotrowski, a Adam Buksa pozostał na ławce rezerwowych.



W niedzielę swoje mecze rozegra lider Inter (z Como) oraz Napoli (z Parmą).

Atalanta - Juventus 0:1 (0:0)

Bramka: Boga 48.

Atalanta: Carnesecchi - Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (72 Ahanor) - Zappacosta (86 Bellanova), de Roon (72 Pasalic), Ederson, Bernasconi - De Ketelaere, Krstovic (72 Scamacca), Zalewski (55 Raspadori).

Juventus: Di Gregorio - Kalulu, Bremer, Kelly - Holm (71 Gatti), Locatelli, Thuram (71 Koopmeiners), Cambiaso (79 Kostic) - Conceicao (79 Miretti), Boga, Yildiz (58 David).

Żółte kartki: De Ketelaere - Thuram, Cambiaso, Kostic.

PAP