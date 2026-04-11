Kiedy finały siatkarskiej Tauron Ligi? Daty i godziny meczów

Siatkówka

DevelopRes Rzeszów i PGE Budowlani Łódź to drużyny, które zagrają w finale Tauron Ligi. Rywalizacja o złoty medal mistrzostw Polski siatkarek toczyć się będzie do trzech wygranych spotkań. Kiedy finał Tauron Ligi? Sprawdź daty i godziny meczów.

fot. PAP/Darek Delmanowicz
fot. PAP/Darek Delmanowicz
Do wielkiego finału Tauron Ligi zakwalifikowały się dwie najlepsze drużyny fazy zasadniczej. Broniący mistrzowskiego tytułu DevelopRes Rzeszów zajął pierwsze miejsce w tabeli, wyprzedzając o pięć punktów PGE Budowlanych Łódź. Siatkarki z Łodzi w obecnym sezonie wywalczyły Puchar Polski, eliminując w półfinale DevelopRes. Jaj będzie w rywalizacji o złoto mistrzostw Polski, która toczyć się będzie do trzech zwycięstw.

Zobacz także: PlusLiga 2026 - ćwierćfinały. Wyniki i skróty meczów (WIDEO)

 

Pierwszy mecz finału zaplanowano na środę 15 kwietnia. Kolejne spotkania mają się odbyć w niedzielę 19 kwietnia oraz w środę 22 kwietnia. Jeżeli trzy starcia nie wyłonią mistrza Polski, w niedzielę 26 kwietnia zostanie rozegrany mecz numer cztery, a we wtorek 28 kwietnia - numer pięć. Wtedy to najpóźniej poznamy drużynę, która zajmie pierwsze miejsce w obecnym sezonie.

 

Transmisje meczów siatkarskiej Tauron Ligi na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.

 

Finały Tauron Ligi 2026:

 

2026-04-15: DevelopRes Rzeszów – PGE Budowlani Łódź (środa, godzina 17.30)
2026-04-19: PGE Budowlani Łódź – DevelopRes Rzeszów (niedziela, godzina 14.45)
2026-04-22: DevelopRes Rzeszów – PGE Budowlani Łódź (środa, godzina 17.30)
2026-04-26: PGE Budowlani Łódź – DevelopRes Rzeszów (niedziela, godzina 14.45)
2026-04-28: DevelopRes Rzeszów – PGE Budowlani Łódź (wtorek, godzina 17.30).

 

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Sokół & Hagric Mogilno - Moya Radomka Radom. Skrót meczu

