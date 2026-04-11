Kolejne zwycięstwo. Reprezentacja Polski potwierdziła formę

W porównaniu do sobotniego spotkania doszło do korekt w składzie. W bramce Macieja Miarkę zastąpił Tobiasz Jaworski z Polonii Bytom. Dla 19-latka był to debiut w reprezentacji Polski.

Nie zagrał napastnik Aron Chmielewski, którego zastąpił inny debiutant - Bartłomiej Stolarski z JKH GKS Jastrzębie.

Nie miało to jednak wpływu na postawę biało-czerwonych, który już w 7. minucie, po strzale Kamila Wałęgi objęli prowadzenie. 31 sekund przed końcem pierwszej tercji wynik podwyższył Karzysztof Maciaś, a wynik meczu w 25. minucie ustalił Szymon Kiełbicki.

Polacy na Litwę pojechali bez zawodników GKS Tychy i GKS Katowice, którzy we wtorek zakończyli rywalizację w finale mistrzostw Polski. Zabrakło także pierwszego trenera Pekki Tirkkonena, na co dzień szkoleniowca tyskiego zespołu. Reprezentację prowadzili jego asystenci Grzegorz Klich i Tobiasz Bigos.

Teraz biało-czerwonych czekają po dwa sparingi z Węgrami 16 i 17 kwietnia w Budapeszcie i ze Słowenią 24 i 25 kwietnia w Tychach. Ostatnim sprawdzianem formy będzie mecz z Francją 29 kwietnia w Bytomiu. Po nim zostanie ogłoszona ostateczna kadra na mistrzowski turniej.

MŚ Dywizji 1A odbędą się na lodowisku w Sosnowcu. Rywalami polskiego zespołu będą kolejno: Francja (3 maja), Kazachstan (5 maja), Japonia (7 maja) i Litwa (8 maja). Wszystkie mecze Polaków rozpoczną się o godz. 19.30. Na przyszłoroczne MŚ Elity awansują dwie najlepsze drużyny.

Litwa - Polska 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Bramki: 0:1 Kamil Wałęga (7), 0:2 Krzysztof Maciaś (20), 0:3 Szymon Kiełbicki (25).

Kary: Litwa - 4; Polska - 8 minut.

PAP