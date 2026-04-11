FC Barcelona ma szansę znów zwiększyć przewagę nad Realem Madryt. W piątek ekipa ze stolicy zremisowała 1:1 z Gironą.

Jeśli Katalończycy pokonają w debrach Espanyol, będą mieli o dziewięć punktów więcej od "Królewskich".

Po raz ostatni Espanyol cieszył się ze zwycięstwa w... 2025 roku. 22 grudnia pokonał na wyjeździe Athletic Bilbao 2:1 i od tej pory w 13 kolejnych spotkaniach nie zdołał ani raz wygrać - na niechlubną serię składa się osiem porażek i pięć remisów. Co ciekawe, zaczęła się ona od porażki 3 stycznia właśnie z Barceloną 0:2, po dwóch golach w końcówce, w tym jednym Lewandowskiego.

Początek o godzinie 18:30.