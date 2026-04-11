Legia Warszawa straciła zwycięstwo w 96. minucie!

Piłka nożna

Legia Warszawa zremisowała z Górnikiem Zabrze 1:1 w meczu 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Podopieczni Marka Papszuna stracili gola w szóstej minucie doliczonego czasu gry.

Piłkarze walczący o piłkę w polu karnym podczas meczu piłki nożnej Legii Warszawa z Górnikiem Zabrze.
fot. PAP
Legia Warszawa - Górnik Zabrze 1:1 (0:0)

 

Bramki: 1:0 Rafał Augustyniak (82-karny), 1:1 Paweł Bochniewicz (90+6-głową).

 

Legia Warszawa: Otto Hindrich - Kamil Piątkowski, Rafał Augustyniak, Radovan Pankov - Paweł Wszołek, Juergen Elitim, Damian Szymański (85. Artur Jędrzejczyk), Patryk Kun (85. Arkadiusz Reca) - Wojciech Urbański (67. Kacper Urbański), Mileta Rajović (85. Ermal Krasniqi), Rafał Adamski.

 

Górnik Zabrze: Marcel Łubik - Michal Sacek, Rafał Janicki, Paweł Bochniewicz, Erik Janza (86. Kamil Lukoszek) - Lukas Sadilek (85. Michał Rakoczy), Patrik Hellebrand, Lukas Ambros (63. Jarosław Kubicki) - Maksym Chłań (75. Roberto Massimo), Sondre Liseth (46. Yvan Ikia Dimi), Ondrej Zmrzly.

 

Żółte kartki: Paweł Wszołek, Wojciech Urbański, Damian Szymański, Mileta Rajović - Lukas Sadilek, Patrik Hellebrand, Maksym Chłań.

 

Sędzia: Damian Kos (Gdańsk). Widzów: 26 635.

 

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
EKSTRAKLASAPIŁKA NOŻNA
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 