Neymar w kadrze na MŚ 2026? Oto, co musi zrobić

Dotychczas Ancelotti konsekwentnie twierdził, że Neymar ma szanse na występ w mundialu, ale tylko gdy będzie w pełni sprawny fizycznie. Problemy zdrowotne, z jakimi walczy od dłuższego czasu, spowodowały, że szkoleniowiec reprezentacji nie powołał go w marcu na dwa mecze sparingowe z Francją i Chorwacją.

Włoski szkoleniowiec już wcześniej wielokrotnie dał do zrozumienia, że wybierze na mistrzostwa świata tylko zawodników w pełni sprawnych, którzy będą w stanie sprostać wysokim wymaganiom fizycznym.

Neymar, najlepszy strzelec w historii Brazylii z 79 bramkami na koncie, nie grał w reprezentacji od października 2023 roku, gdy doznał kontuzji kolana. Od tego czasu ma poważne problemy z utrzymaniem regularnej formy w klubie Santos, do którego wrócił w 2025 roku.

Teraz porażka Brazylii z Francją 1:2 w Bostonie sprawiła, że sprawa Neymara i jego udział w mistrzostwach świata 2026 ponownie stała się sprawą narodową.

„To wielki talent i to jest normalne, że ludzie myślą, że może nam pomóc wygrać kolejne mistrzostwa świata” – powiedział Ancelotti w wywiadzie dla francuskiego dziennika „L'Equipe”. „Jest obecnie oceniany przez CBF (Brazylijską Konfederację Piłkarską), przeze mnie i ma jeszcze dwa miesiące, aby pokazać, że ma nadal predyspozycje do gry w reprezentacji” - dodał.

Szkoleniowiec podkreślił, że „po kontuzji kolana Neymar wrócił do formy, strzela bramki. Musi kontynuować ten kierunek i poprawić swoją kondycję. Jest ku temu na dobrej drodze”.

Brazylia w fazie grupowej MŚ trafiła do grupy C wraz z Marokiem, Haiti i Szkocją. Tegoroczne piłkarskie mistrzostwa świata odbędą się od 11 czerwca do 19 lipca w USA, Kanadzie i Meksyku.

U szczytu kariery Neymar był gwiazdą Barcelony. Z niej w 2017 roku przeniósł się do Paris Saint-Germain za 222 miliony euro, co nadal pozostaje rekordem transferowym.