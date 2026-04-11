Oktagon 86. Relacja live i wyniki gali

Michał Materla to legenda polskiego MMA, a jego nazwisko zna każdy fan tego sportu w naszym kraju. Przez niemal 20 lat walczył dla organizacji KSW, gdzie w latach 2012-2015 był mistrzem kategorii średniej. Teraz "Cipao" zmierzy się z Niemcem Christianem Jungwirthem, a ich starcie odbędzie się w formule boksu w małych rękawicach.

W klatce ponownie zobaczymy również Tomasza Narkuna. "Żyrafa" po raz ostatni walczył niemal dwa lata temu i od tamtego czasu nie był związany kontraktem z żadną organizacją. Jego rywalem będzie Alexander Poppeck, który w swojej dotychczasowej karierze odniósł 20 zwycięstw w 25 pojedynkach.

Na karcie walk pojawią się nazwiska doskonale znane polskim kibicom, takie jak m.in. Mateusz Janur, Łukasz Rajewski, Jonatan Kujawa czy Michał Piwowarski.

Oktagon 86 na żywo. Relacja live i wyniki gali:

Karta główna

Walka wieczoru (Boks w małych rękawicach - 89 kg): Michał Materla (33-11) vs. Christian Jungwirth (16-9)

Waga półciężka (93 kg): Tomasz Narkun (21-6) vs. Alexander Poppeck (20-5)

Waga półśrednia (74 kg): Ion Surdu (17-7) vs. Amiran Gogoladze (17-3)

Waga średnia (84 kg): Robin Roos (8-6) vs. Mateusz Janur (11-6)

Waga ciężka (120 kg): Michał Piwowarski (7-4) vs. Timo Feucht (8-1)

Waga piórkowa (66 kg): Jonatan Kujawa (5-2) vs. Henrique Madureira (9-7)



Karta wstępna

Waga lekka (70 kg): Łukasz Rajewski (13-10) vs. Jan Stanovsky (6-2)

Waga średnia (84 kg): Kacper Frątczak (2-0) vs. Zoran Solaja (3-4)

Waga półśrednia (77 kg): Natan Niewiadomski (2-0) vs. Patrick Spirk (5-3)

Waga kogucia (61 kg): Michał Hawro (7-2) vs. Lukas Chotenovsky (7-3)

Waga musza (59 kg): Emilia Czerwińska (3-1) vs. Niamh Kinehan (1-0)

