28. kolejka tego sezonu odbywa się w cieniu tragicznych wydarzeń z piątku, kiedy w wieku 49 lat zmarł Jacek Magiera. Każde spotkanie jest poprzedzone minutą ciszy.

Zagłębie przystępuje do tego meczu po trzech porażkach z rzędu, ale wciąż z realnymi szansami nawet na mistrzostwo Polski. Z kolei Radomiak walczy o utrzymanie, chociaż ścisk w tabeli PKO BP Ekstraklasy jest olbrzymi.

