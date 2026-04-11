PLS 1. Liga siatkarzy. Pary półfinałowe

Siatkówka

Na placu boju o mistrzostwo PLS 1. Ligi siatkarzy pozostały już tylko cztery drużyny. Kto zagra o medale na zapleczu PlusLigi? Sprawdź pary półfinałowe PLS 1. Ligi.

Boisko do siatkówki z zawodnikami w trakcie gry, trybuny wypełnione kibicami.
fot. GKS Katowice Siatkówka /Facebook
Półfinały pierwszej ligi siatkarzy. Kto zagra?

Rywalizacja w ćwierćfinałach PLS 1. Ligi siatkarzy toczyła się do dwóch wygranych meczów i w każdej z czterech par do wyłonienia zwycięzcy wystarczyły dwa spotkania.

 

Zobacz także: PLS 1. Liga siatkarzy. Wyniki meczów ćwierćfinałowych

 

Największą sensacją było wyeliminowanie Stali Nysa przez BBTS Bielsko-Biała. Drużyna z Nysy zajęła trzecie miejsce w tabeli fazy zasadniczej, a do ostatniej kolejki biła się o pozycję lidera, jednak w 1/4 finału niespodziewanie uległa 0:3 i 2:3 BBTS - szóstej drużynie pierwszej części sezonu. W pozostałych parach wygrywały drużyny wyżej notowane.

 

W półfinałach zespoły zagrają do dwóch wygranych meczów, ze zmianą gospodarza po każdym spotkaniu. Gospodarzami pierwszych i ewentualnych trzecich meczów będą drużyny, które po fazie zasadniczej rozgrywek zajęły wyższe miejsce w tabeli. Zwycięzcy awansują do wielkiego finału, a pokonani będą rywalizowali o trzecie miejsce.

 

Pary półfinałowe PLS 1. Ligi siatkarzy:

 

GKS Katowice (1) – KKS Mickiewicz Kluczbork (4)
CUK Anioły Toruń (2) – BBTS Bielsko-Biała (6).

 

PLS 1 LIGA - WYNIKI MECZÓW I TABELA

RM, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
PLAY OFF 1 LIGAPLS 1 LIGAPLS 1 LIGA SIATKARZYSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - Developres Rzeszów. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 