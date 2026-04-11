PLS 1. Liga siatkarzy. Pary półfinałowe
Na placu boju o mistrzostwo PLS 1. Ligi siatkarzy pozostały już tylko cztery drużyny. Kto zagra o medale na zapleczu PlusLigi? Sprawdź pary półfinałowe PLS 1. Ligi.
Rywalizacja w ćwierćfinałach PLS 1. Ligi siatkarzy toczyła się do dwóch wygranych meczów i w każdej z czterech par do wyłonienia zwycięzcy wystarczyły dwa spotkania.
Największą sensacją było wyeliminowanie Stali Nysa przez BBTS Bielsko-Biała. Drużyna z Nysy zajęła trzecie miejsce w tabeli fazy zasadniczej, a do ostatniej kolejki biła się o pozycję lidera, jednak w 1/4 finału niespodziewanie uległa 0:3 i 2:3 BBTS - szóstej drużynie pierwszej części sezonu. W pozostałych parach wygrywały drużyny wyżej notowane.
W półfinałach zespoły zagrają do dwóch wygranych meczów, ze zmianą gospodarza po każdym spotkaniu. Gospodarzami pierwszych i ewentualnych trzecich meczów będą drużyny, które po fazie zasadniczej rozgrywek zajęły wyższe miejsce w tabeli. Zwycięzcy awansują do wielkiego finału, a pokonani będą rywalizowali o trzecie miejsce.
Pary półfinałowe PLS 1. Ligi siatkarzy:
GKS Katowice (1) – KKS Mickiewicz Kluczbork (4)
CUK Anioły Toruń (2) – BBTS Bielsko-Biała (6).
