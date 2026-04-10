PlusLiga: Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów. Transmisja TV i stream online

Aluron CMC Warta Zawiercie podejmie Asseco Resovię Rzeszów w pierwszym starciu półfinałowym PlusLigi. Gdzie obejrzeć mecz Warta - Resovia? Transmisja spotkania Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów w niedzielę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go.

Gdzie obejrzeć mecz Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów?

Jako pierwsi w półfinale zameldowali się Rzeszowianie, którzy w dwumeczu pokonali Indykpol AZS Olsztyn bez straty seta. W obu tych spotkaniach ekipa z Podkarpacia nie dała swoim rywalom szans.

 

Z kolei Warta Zawiercie miała spore kłopoty z wyeliminowaniem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Po przegranej u siebie 2:3 podnieśli się jednak i w następnych spotkaniach byli już lepsi. Ostatecznie triumfowali w serii ćwierćfinałowej 2:1.

 

W sezonie zasadniczym dwukrotnie lepszy okazał się zespół prowadzony przez Michała Winiarskiego. Resovia zdołała w tej rywalizacji ugrać zaledwie seta. 

 

Transmisja meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów w niedzielę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport
