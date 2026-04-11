Polscy siatkarze już w ćwierćfinale. Teraz zagrają z mistrzami olimpijskimi
Siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak awansowali do ćwierćfinału turnieju Beach Pro Tour najwyższej rangi Elite 16 w brazylijskiej miejscowości Saquarema. W nocy z piątku na sobotę wygrali w 1/8 finału ze Szwajcarami Marco Krattigerem i Leo Dillierem 2:0 (21:9, 21:13).
Dla Bryla i Łosiaka, brązowych medalistów mistrzostw świata z 2023 roku, jest to pierwsza impreza międzynarodowa w tym sezonie. W fazie grupowej odnieśli komplet zwycięstw, pokonując Brazylijczyków George i Saymona 2:0, Australijczyków Marka Nicolaidisa i Izaca Carrachera 2:0 oraz Francuzów Remiego Bassereau i Calvina Aye 2:1.
W sobotę o godz. 21 czasu polskiego Polacy zmierzą się w ćwierćfinale z mistrzami olimpijskimi z Tokio, Norwegami Andersem Molem i Christianem Soerumem.