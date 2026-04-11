Polska - Rumunia. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć?
Polska - Rumunia to ostatni mecz fazy grupowej EHF EURO Cup 2026. Gdzie obejrzeć mecz Polska - Rumunia? Transmisja w niedzielę 12 kwietnia od 17.30 w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.
Status współorganizatora grudniowych mistrzostw Europy sprawia, że Biało-Czerwone po raz pierwszy w historii nie biorą udziału w kwalifikacjach, mając zapewniony start w turnieju finałowym. Zamiast tego, wspólnie z pozostałymi gospodarzami (Czechami, Rumunią, Turcją i Słowacją) oraz medalistkami poprzedniej edycji ME (Norwegią, Danią i Węgrami), rywalizują w cyklu Euro Cup.
Po pięciu kolejkach Biało-Czerwone ciągle mają szansę na drugie miejsce. By tak się stało, muszą pokonać w niedzielę Rumunki co najmniej pięcioma trafieniami.
Na ławce trenerskiej Polek zasiądzie Arne Senstad. - Norweski szkoleniowiec nie mógł wziąć udziału w początkowej fazie bieżącego zgrupowania kadry narodowej, obejmującej środowy wyjazdowy mecz ze Słowacją, ze względu na problemy zdrowotne - czytamy na stronie ZPRP. Od czwartku jest już z drużyną.
