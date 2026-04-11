Polski mecz już w drugiej rundzie? Świątek poznała wyniki losowania

Świątek będzie rozstawiona z numerem "3", ponieważ z turnieju wycofała się liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka. W pierwszej rundzie będzie miała "wolny los".

Następnie zmierzy się z lepszą z pary Laura Siegemund - Magdalena Fręch. Obie zawodniczki grały ze sobą trzykrotnie i za każdym razem górą była Niemka.

Co ciekawe, Świątek swoje spotkanie rozegrała właśnie przeciwko Polce. 19 marca Raszynianka zmierzyła się z Magdą Linette i niespodziewanie przegrała w trzech setach.

W ewentualnym ćwierćfinale rywalką Świątek może być m.in. Mirra Andriejewa lub triumfatorka sprzed roku Jelena Ostapenko. Natomiast w półfinale jej potencjalną rywalką jest zwyciężczyni wielkoszlemowego Australian Open Jelena Rybakina.

Reprezentantka Łotwy pokonała w 2025 roku Sabalenkę 6:4, 6:1.



Dla Świątek, która wygrała turniej w Stuttgarcie w 2022 i 2023 roku, będzie to pierwszy turniej pod wodzą nowego trenera - Francisco Roiga.

W puli nagród turnieju, który rozpocznie się 13 kwietnia, jest 1,2 mln euro. Finał zaplanowano na 19 kwietnia.

