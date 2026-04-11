Remis Realu. "Królewscy" czekają na Barcelonę

We wtorek na Estadio Santiago Bernabeu Real przegrał z Bayernem 1:2 w pierwszym ćwierćfinałowym meczu Ligi Mistrzów i jest w trudnym położeniu przed rewanżem w Monachium.

Sytuacja drużyny trenera Alvaro Arbeloi w lidze hiszpańskiej również jest nieciekawa. 4 kwietnia Real przegrał na Majorce 1:2, a Barcelona wygrywając z Atletico Madryt 2:1 zwiększyła swoją przewagę i umocniła się na czele tabeli.

Po dwóch porażkach z rzędu piłkarze Realu mierzyli się z dużą presją. W pierwszej połowie piątkowego meczu z Gironą nie padły bramki. Strzelecką niemoc w 51. minucie przełamał Urugwajczyk Federico Valverde. Radość kibiców gospodarzy nie trwała długo. W 62. min wyrównał Francuz Thomas Lemar.

Gracze Realu oddali dziewięć celnych strzałów, a piłkarze Girony - dwa. Dobrze spisywał się argentyński bramkarz gości Paulo Gazzaniga.

Prowadząca w La Liga Barcelona ma 76 pkt, a drugi Real - 70. Girona z 38 pkt zajmuje 12. miejsce i ma bezpieczną przewagę nad strefą spadkową.

"Królewscy" 36 razy zdobyli mistrzostwo Hiszpanii. Ostatnio w 2024 roku. Tytułu broni Barcelona.