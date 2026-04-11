Wygrana lub remis w sobotę w Gdyni ze Szwecją w ostatnim meczu Rugby Europe Trophy zapewni Polsce, bez względu na inne wyniki, awans na poziom Championship. Będzie to jednocześnie pożegnalny występ trzech reprezentantów: Piotra Zeszutka, Wojciecha Piotrowicza i Jakuba Wojtkowicza.



O awansie do Rugby Europe Championship, z której Polacy spadli w marcu 2024, zadecydują punkty zdobyte w dwóch edycjach Rugby Europe Trophy. W takim zestawieniu Biało-Czerwoni są najlepsi – z kompletem pięciu wygranych zwyciężyli bowiem w pierwszej części RET, w obecnych rozgrywkach mają na koncie trzy triumfy oraz porażkę – w listopadzie w Gdyni ulegli 30:32 Czechom.



Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Szwecja na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.