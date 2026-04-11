Rywalizacja i integracja. Wyjątkowe obchody Dnia Dziecka z Wilfredo Leonem

Dwudniowe wydarzenie będzie pełne niesamowitych atrakcji dla najmłodszych. Na 30 maja zaplanowano "Siatkarski kołowrotek", czyli... zawody wędkarskie z Wilfredo Leonem, siatkarzem Bogdanki LUK Lublin i reprezentacji Polski, który słynie z zamiłowania do wędkowania. Tego samego dnia po południu jeden z najlepszych przyjmujących świata poprowadzi również trening "Zostań mistrzem", przeznaczony dla początkujących adeptów siatkówki.

- Praca z młodzieżą, szczególnie z dziećmi, jest jednym z naszych priorytetów. Staramy się zaszczepiać pasję do wędkarstwa wśród najmłodszych, bo to zawsze coś innego od siedzenia przed tabletem. Każdego roku z okazji Dnia Dziecka jest u nas 111 imprez, bo każde Koło organizuje coś swojego. Liczę na to, że Wilfredo Leon będzie magnesem, który przyciągnie dzieci do wędkarstwa - wyjaśnił Krzysztof Balcarek, Prezes Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 32 Lędziny.

Drugiego dnia, po uroczystym rozpoczęciu turnieju z okazji Dnia Dziecka, najmłodsi będą mieli okazję nie tylko zmierzyć się w sportowej rywalizacji, ale i wziąć udział w integracyjnym spotkaniu z rówieśnikami z hospicjum i domu dziecka z Katowicach.

- Miałem przyjemność bliższego poznania się z Wilfredo Leonem i zobaczenia, jakim jest niesamowitym człowiekiem, jak mocno na wszystko pracuje, a jednocześnie jak bardzo jest dla wszystkich dostępny. Nasze rozmowy pokazały, że można zrobić coś więcej, oczywiście w ramach jego bardzo napiętego grafiku. Udało nam się w ten grafik wstrzelić i po wielu miesiącach dopiąć akcję - powiedział Sebastian Michalak z Silesia Volley, organizator wielu turniejów siatkarskich dla dzieci.

Na tym nie koniec atrakcji, gdyż do obchodów włączyli się również przedstawiciele lacrosse. Ci, którzy będą chcieli poznać tę widowiskową dyscyplinę sportu, będą mieli ku temu idealną okazję, gdyż będą mogli dowiedzieć się o niej wprost od reprezentantów Polski, którzy na boisku głównym Areny Katowice przeprowadzą zajęcia, objaśniając przy okazji zasady gry, a na zakończenie dnia kadrowicze rozegrają również pokazowy mecz.

- Staramy się wykorzystywać nasze pięć minut. Lacrosse jest dyscypliną olimpijską i odważnie, ramię w ramię z siatkówką i wędkarstwem, będziemy na tej imprezie promować zdrowy tryb życia i oczywiście nasz sport - podkreśliła Anna Walas, Prezes Zarządu Polskiego Związku Lacrosse.

W podobnym tonie wypowiadała się Małgorzata Leon, żona Wilfredo Leona i Prezes Zarządu fundacji jego imienia.

- Zależało nam na tym, by promować nie tylko siatkówkę, która już jest wypromowana w całym kraju, ale i inne dyscypliny, takie jak lacrosse, który może wydawać się sportem nieco egzotycznym, ale będzie obecny na najbliższych igrzyskach olimpijskich. Poza tym będzie mnóstwo atrakcji pozasportowych, bo właściwie codziennie rośnie lista stoisk i zabaw, które będą proponowane najmłodszym. Jeżeli ktoś jest z Katowic lub okolic, to po prostu nie może go tu zabraknąć.

Siatkarską część, już po finałowej rywalizacji dzieci, zwieńczy zaś towarzyskie spotkanie Team WL9 z drużyną VIP.