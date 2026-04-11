Śląsk nie zawiódł w kluczowych momentach. Kolejne zwycięstwo

Wrocławianie mocno weszli w ten mecz, a swoje pierwsze punkty po powrocie szybko zdobywał Kadre Gray. Po akcji Stefana Djordjevicia mieli pięć punktów przewagi. Eral Penn i Sam Hines starali się, aby gospodarze byli ciągle blisko. Ten drugi po chwili dawał nawet prowadzenie! Dzięki kolejnej akcji Aigarsa Skelego różnica wzrosła nawet do ośmiu punktów. Kyrell Luc zmniejszył straty do 28:23 po 10 minutach. W drugiej kwarcie świetnie radził sobie Jakub Parzeński - po jego kolejnym zagraniu Słupszczanie byli lepsi o 12 punktów. Rywalizację starał się nawiązać głównie Stefan Djordjević. Dzięki kontrze wykończonej przez Issufa Sanona przegrywali już tylko trzema punktami. Ostatecznie po zagraniu Penna pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 47:43.

Po przerwie zespół trenera Ainarsa Bagatskisa nadal walczył o lepszy rezultat. W końcu zagrania Stefana Djordjevicia i Jakuba Urbaniaka oznaczały remis. Ta sytuacja utrzymała się tylko na chwilę. Eral Penn oraz Jakub Parzeński sprawiali, że gospodarze uciekali na dziewięć punktów. Starał się to poprawiać jeszcze Jakub Nizioł, ale ostatecznie po dobitce Szymona Tomczaka po 30 minutach było 72:67. W czwartej kwarcie zespół trenera Ivicy Skelina uciekał na siedem punktów po trójce Jordena Duffy’ego. W tym momencie Wrocławianie zanotowali serię 0:8 i dzięki trafieniu Kadre Graya wychodzili na prowadzenie. Do końca sytuacja była bardzo zacięta. Kluczową akcją 2+1 popisał się Gray! Ostatecznie WKS Śląsk zwyciężył 91:86.

Najlepszym zawodnikiem gości był Kadre Gray z 22 punktami i 4 asystami. Szymon Tomczak i Sam Hines rzucili po 18 punktów dla gospodarzy.

Energa Czarni Słupsk - Śląsk Wrocław 86:91 (28:23, 19:20, 25:24, 14:24).

Energa Czarni Słupsk: Szymon Tomczak 18, Samuel Hines Jr 18, Eral Penn 14, Jakub Parzeński 12, Jorden Duffy 10, Aigars Skele 6, Michał Nowakowski 3, Dominik Wilczek 3, Chico Carter 2, Tim Lambrecht 0, Jan Pluta 0.

Śląsk Wrocław: Kadre Gray 22, Jakub Nizioł 16, Iussuf Sanon 13, Stefan Djordjević 13, Kyrell Luc 11, Jakub Urbaniak 9, Błażej Kulikowski 3, Noah Kirkwood 2, Reigarvius Williams 2, Tymoteusz Sternicki 0.

PAP