Emocje w Tauron Lidze! Odrobiły straty i decydował złoty set

Spotkanie lepiej rozpoczęły siatkarki z Radomia (4:7), które w pierwszym secie grały skutecznie w ofensywie i utrzymywały punktowy dystans (12:17). W końcówce kontrolowały sytuację, a błąd gospodyń w ataku ustalił wynik na 18:25.

Druga odsłona była zdecydowanie bardziej wyrównana od poprzedniej. Na początku cztery akcje z rzędu wygrała Radomka (2:5), a pięć kolejnych Sokół (7:5). W środkowej części seta inicjatywę miała drużyna z Radomia (10:13, 15:18), ale gospodynie odrobiły straty, gdy asa posłała Paulina Brzoska (18:18). Końcówka dla ekipy z Mogilna, która uzyskała minimalną przewagę i wygrała dwie ostatnie akcje. Atak Sandry Świętoń i blok dały im decydujące punkty (25:22).

W trzecim secie, po wyrównanym początku (9:9), serię akcji przy zagrywkach Brigitty Petrenko wygrała drużyna z Radomia (9:14). Gra punkt za punkt w dalszej części seta była po myśli przyjezdnych, które dowiozły korzystny rezultat do końca. Sokół obronił dwie piłki setowe, ale przestrzelona zagrywka zamknęła tę część meczu (22:25).

Udane otwarcie kolejnej partii zanotowały siatkarki Sokoła, które szybko odskoczyły rywalkom, a ich mocną bronią był blok (9:4). Nie zdołały jednak utrzymać przewagi, a Radomka popisała się punktową serią przy zagrywkach Agaty Plagi (11:12), a później kolejną, gdy serwowała Oleksandra Molchanova (15:19). W końcówce przyjezdne dowiozły przewagę, kończąc mecz blokiem (18:25).

Drużyna z Radomia wygrała za trzy punkty, rywalizację o dziewiąte miejsce miał więc rozstrzygnąć złoty set. W nim od początku przewagę miały przyjezdne (1:5), które przy zmianie stron nadal miały cztery oczka zaliczki (4:8). Później mogilanki, przegrywając 4:10, zerwały się do walki i doprowadziły do wyrównania (11:11). Kluczowe akcje padły jednak łupem Radomki - błąd dotknięcia siatki przez gospodynie dał piłkę setową (12:14), a Wiktoria Szumera wygrywając akcję na siatce, zakończyła rywalizację o dziewiąte miejsce (13:15).



Skrót meczu Sokół - Radomka:

Najwięcej punktów: Sandra Świętoń (17+2 w złotym secie), Maria Tsitsigianni (14+2) - Sokół; Kateryna Zhylinska (21+2), Dagmara Dąbrowska (17+3), Wiktoria Szumera (14+2), Agata Plaga (11+3) - Radomka. MVP: Kateryna Zhylinska (12/15 = 80% skuteczności w ataku + 1 as + 8 bloków; w złotym secie - 2/4 w ataku).

Sokół & Hagric Mogilno – Moya Radomka Radom 1:3 (18:25, 25:22, 22:25, 18:25); złoty set – 13:15

Sokół: Ariadna Frances Priante, Maria Tsitsigianni, Aleksandra Cygan, Agnieszka Cur-Słomka, Sandra Świętoń, Paulina Brzoska – Karolina Pancewicz (libero) oraz Wiktoria Nowak, Aleksandra Stachowicz. Trener: Marcin Ogonowski.

Radomka: Kornelia Garita, Brigitta Petrenko, Agata Plaga, Kateryna Zhylinska, Wiktoria Szumera, Dagmara Dąbrowska – Krystyna Niemtseva (libero) oraz Andela Kovac, Iga Marszałkowicz, Oleksandra Molchanova. Trener: Piotr Filipowicz.

Pierwszy mecz - 3:0. Drużyna Moya Radomka Radom zajęła dziewiąte miejsce w końcowej klasyfikacji Tauron Ligi 2026.

