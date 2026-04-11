Szwedzi rozbici! Reprezentacja Polski z upragnionym awansem

Sobotnie (11 kwietnia) spotkanie było dla "Biało-Czerwonych" niezwykle ważne. Wygrana lub remis w Gdyni zapewniały Polsce, bez względu na inne wyniki, awans na poziom Championship, z którego Polacy spadli w marcu 2024 roku (Championship to nominalnie drugi poziom w Europie, ale na ten najwyższy, czyli do turnieju o Puchar Sześciu Narodów, awansować się nie da). Mecz był również pożegnalnym występem trzech naszych kadrowiczów: Piotra Zeszutka, Wojciecha Piotrowicza i Jakuba Wojtkowicza.

Historia, w przeciwieństwie do niedawnego meczu barażowego naszych piłkarzy, przemawiała za Polakami. Do tej pory ze Szwedami graliśmy 17 razy i przegraliśmy tylko raz, a raz padł remis. Bilans małych punktów to 490:172 dla Polski. Jedyna porażka miała miejsce ponad dekadę temu, w 2013 roku w Enkoping. Przegraliśmy 11:19 w kwalifikacjach do Pucharu Świata, co kosztowało posadę ówczesnego trenera Tomasza Putrę. W ostatnim starciu – w zeszłym roku w Trellebeorgu - kadra prowadzona przez byłych podopiecznych Putry, Kamila Bobryka i Tomasza Stępnia, wygrała 29:25.

Nasi rugbiści nie pozostawili niczego przypadkowi i znakomicie wywiązali się ze swojego zadania. Już po pierwszej połowie zawodnicy Bobryka i Stępnia prowadzili aż 36:3, pozwalając Skandynawom zapunktować jedynie kopnięciem z rzutu karnego, podyktowanego przy stanie 15:0 dla "Biało-Czerwonych".

W drugiej połowie Polacy kontynuowali dzieło i ostatecznie zmiażdżyli Szwedów 72:3! Wojciech Piotrowicz pożegnał się z kadrą w najlepszym możliwym stylu: w swoim ostatnim występie dla reprezentacji pobił rekord wszech czasów, kończąc karierę z wynikiem 258 zdobytych punktów.

Kapitalny mecz ze Szwedami sprawił, że od lutego przyszłego roku Polacy rywalizować będą z zespołami, które dotykają rugbowego nieba, a jest nim gra w Pucharze Świata. W najbliższym, w 2027 roku, zagrają Gruzja, Portugalia, Hiszpania oraz Rumunia, które na co dzień rywalizują właśnie w Rugby Europe Championship.

Rugby Europe Trophy

Polska - Szwecja 72:3 (36:3)