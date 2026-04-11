Obu drużynom nie było dane awansować do fazy play-off. Sokół zajął dziesiąte miejsce po rundzie zasadniczej z bilansem siedmiu zwycięstw i piętnastu porażek. Nieco lepiej poradziła sobie Radomka, która uplasowała się na dziewiątej pozycji z ośmioma wygranymi i czternastoma niepowodzeniami.

Co ciekawe, mimo że Radomka skończyła wyżej, to przegrała wszystkie trzy wcześniejsze mecze z Sokołem w tym sezonie. Tak było w rundzie zasadniczej - na wyjeździe 1:3 oraz u siebie 2:3, a także w pierwszym starciu o 9. miejsce. Radomianki wówczas nie ugrały nawet seta, chociaż były blisko w drugiej partii, którą przegrały na przewagi.

Rywalizacja o 9. miejsce toczy się do dwóch zwycięstw.

