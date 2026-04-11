Dwie najważniejsze walki wieczoru gali w Lublinie to pojedynki o pasy mistrzowskie w kickboxingu. Bartosz Guz będzie bronił "złota" w dywizji półśredniej przeciwko Camille'owi Dewitte'owi, natomiast o tytuł w wadze średniej powalczą Konrad Delekta i Patryk Zienkiewicz.

W innej ciekawej walce, toczonej w formule boksu w klatce (Cage Boxing), Ernest Mroczek zmierzy się z Białorusinem Mikhailem Gramovichem. Z kolei niepokonany Dominik Buczek, dla którego będzie to już piąty występ pod szyldem TFL, skrzyżuje rękawice z Marcinem Skarżyckim.

Oprócz tego na karcie walk pojawią się tacy zawodnicy jak m.in. Michał Gniady, Oliwier Przerwa czy Patryk Pietrasik.

TFL 37 w Lublinie. Relacja live i wyniki walk

Karta główna:

Walka wieczoru - Bartosz Guz - Camille Dewitte (pas w kategorii półśredniej, kickboxing, 3x3 minuty)

Co-main event - Konrad Delekta - Patryk Zienkiewicz (pas w kategorii średniej, kickboxing, 3x3 minuty)

Damian Cieślik - Mateusz Pawłowski (Boks, 6x3 minuty, waga lekka)

Ernest Mroczek - Mikhail Gramovich (Cage boxing, 3x3 minuty, waga lekka)

Dominik Buczek - Marcin Skarżycki (MMA, 3x5 minut, waga lekka)

Patryk Pietrasik - Davide Nowosad (semi-pro MMA, 3x3 minuty, waga lekka)

Sheykh Nurani Akhmadov - Oliwier Przerwa (MMA, 3x5 minut, waga piórkowa)

Adrian Żak - Bartłomiej Nowak (Cage Boxing, 3x3 minuty, waga średnia)

Michał Gniady - Baysangur Akhmadov (MMA, 3x5 minut, waga półśrednia)

Wiktor Kucia - Aleksy Nowak (MMA, 3x5 minut, waga piórkowa)

Transmisja gali TFL 36 w Lublinie w sobotę, 11 kwietnia, od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 będziemy również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć także online na platformie Polsat Box Go.

ŁO, Polsat Sport