Udane popołudnie Kajetanowicza

Sobotnia, popołudniowa sekcja czwartej rundy sezonu składała się z czterech tych samych odcinków, które załogi pokonały w trakcie poranka. Tym razem ich kolejność w harmonogramie była jednak odwrotna i kolejne przemierzane na czas kilometry zbliżały zawodników do bazy rajdu, zlokalizowanej na Automotodrom Grobnik.



Kajetanowicz i Szczepaniak mają za sobą udaną pętlę. Na poszczególnych próbach zbliżyli się do czołówki stawki WRC2 Challenger, w której nierzadko ułamki sekund decydowały o pozycji na oesowym podium lub poza nim. Szczególnie dobrze duet ORLEN Rally Team poradził sobie na powtórnym przejeździe najdłuższej dzisiejszej próby: Generalski Stol – Zdihovo, uzyskując drugi rezultat. Po dwóch dniach rywalizacji Polacy są na siódmej pozycji w swojej kategorii, z niewielką, kilkusekundową stratą do szóstego miejsca.



– Rywalizacja podczas sobotniego etapu Rajdu Chorwacji była bardzo zacięta, podobnie jak w piątek, kiedy też w czołówce było bardzo ciasno. Cieszę się z tego, że jesteśmy już bardzo blisko. Na niektórych odcinkach specjalnych nawiązujemy walkę. Podczas ostatniej pętli byliśmy na oesowym podium, a całą sekcję pokonaliśmy, co ważne, bez przebicia opony. Ostatni odcinek pojechałem trochę za ostrożnie, ale na oesie Platak były naprawdę bardzo, bardzo ostre cięcia i nie chcieliśmy zmieniać koła. Cały czas kombinuję coś z zawieszeniem, staram się nauczyć jak najwięcej tego samochodu, bo jednak zakres pracy w takich warunkach jest, jak się okazuje, bardzo wąski. Fajnie, że jesteśmy tutaj i zbieramy doświadczenie, ale też chcemy się jeszcze trochę pościgać. Przed nami niedziela. Już nie mogę się doczekać i mam nadzieję, że będę spał dobrze, pomimo ogromnych emocji, które cały czas we mnie buzują. Odcinki specjalne są piękne! Mimo że jest bardzo dużo brudu na drodze i miejscami ten rajd przypomina rundę szutrową, trasy dają mnóstwo przyjemności z jazdy. Trzeba być skoncentrowanym w każdym ułamku sekundy, ale takie są właśnie rajdy na najwyższym poziomie - to są mistrzostwa świata. Czołówka jedzie bardzo szybko i żeby się dostosować do tego tempa, trzeba też podejmować ryzyko – podsumował Kajetan Kajetanowicz, kierowca ORLEN Rally Team.



Na niedzielny, finałowy etap Rajdu Chorwacji przygotowano cztery odcinki specjalne. W programie są po dwa przejazdy prób: Bribir - Novi Vinodolski (14,17 km) oraz Alan – Senj (14,56 km). Łącznie to prawie 60 km ścigania.



Rajd Chorwacji 2026 - nieoficjalne wyniki WRC2 Challenger po OS16:



1. L.Rossel/Mercoiret (Citroën C3 Rally2) 2:26:38,1

2. Korhonen/Viinikka (Toyota GR Yaris Rally2) +15,5

3. Griazin/Aleksandrow (Lancia Ypsilon Rally2) +28,5

4. Cachón/Rozada (Toyota GR Yaris Rally2) +38,9

5. Daprà/Guglielmetti (Škoda Fabia RS Rally2) 1:35,1

6. Gill/Brkic (Toyota GR Yaris Rally2) +3:32,1

7. Kajetanowicz/Szczepaniak (Toyota GR Yaris Rally2) +3:37,0

8. Jürgenson/Oja (Ford Fiesta Rally2) +3:56,2

9. Prodan/Stiperski (Škoda Fabia RS Rally2) +9:44,2

10. Keferböck/Minor (Toyota GR Yaris Rally2) +14:42,7

