Ważna zmiana w siatkarskim kalendarzu. Kibice nie kryją oburzenia

Początkowo zmagania o tytuł najlepszej drużyny kontynentu miały się odbyć w dniach 15-20 września (kobiety) oraz 22-27 września (mężczyźni). CBV postanowiła przesunąć termin mistrzostw i zorganizować je nieco wcześniej.

"Tak bardzo pragnęliśmy powrotu do hali Maracanazinho, że przyspieszyliśmy terminy Mistrzostw Ameryki Południowej. Ze względów logistycznych, dostosowując wydarzenie do kalendarza innych imprez w mieście, zmagania, będące jednocześnie kwalifikacjami do igrzysk w Los Angeles w 2028 roku odbędą się w zmienionych terminach" - czytamy w komunikacje Brazylijskiej Konfederacji Piłki Siatkowej.

CBV podała, że rywalizacja kobiet rozpocznie się 8 września, zaś mężczyźni przystąpią do turnieju 15 września. Jak informuje GloboTV, decyzja ta spotkała się z... ogromnym oburzeniem kibiców.

Wszystko dlatego, że Campeonato Sul-Americano de Volei 2026 kobiet zbiegnie się z... jednym z największych festiwali muzycznych na świecie, słynnym Rock in Rio, który odbędzie się w Rio de Janeiro w dniach 4-13 września 2026. Część fanów napisała, że wzięła już urlopy i zarezerwowała bilety oraz hotele na pierwotny termin mistrzostw, inni z kolei narzekali, że choć Rock in Rio, na którym wystąpią między innymi Elton John, Maroon 5, Demi Lovato i Stray Kids, odbędzie się w Barra da Tijuca, a więc w południowo-zachodniej części miasta, spowoduje on znaczny wzrost cen noclegów w całym Rio de Janeiro...