Włosi wciąż marzą o mundialu! Wieszczą sensacyjny scenariusz. Jest nim też Polska

Krystian Natoński

Włochy najwidoczniej nie mogą pogodzić się z faktem, że trzeci raz z rzędu zabraknie ich na mistrzostwach świata. Ich brak akceptacji jest olbrzymi do tego stopnia, że... wciąż wierzą w awans na tegoroczny mundial. A wszystko za sprawą napięć geopolitycznych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i Iranem.

Iran może stracić miejsce na mundialu, Włosi liczą na awans

Iran znajduje się w stanie wojny z USA i Izraelem, co stawia pod dużym znakiem zapytania udział tamtejszej reprezentacji na mistrzostwach świata, którego głównym gospodarzem są Stany Zjednoczone. Dla wielu to konflikt nie do pogodzenia, mimo że niedawno ogłoszono zawieszenie broni i jest szansa na pokojowe rozstrzygnięcia.

 

Sytuacja nadal jest bardzo napięta, co może mieć wpływ na mundial w USA, Meksyku i Kanadzie. Włoskie media spekulują, że Iran zostanie wyrzucony z imprezy i tym samym zwolni miejsce... Italii. Byłby to ukłon w stronę najwyżej rozstawionej ekipy w rankingu FIFA, która nie dostała się na tę imprezę.

 

"Il Messagero" donosi o możliwym przyznaniu Włochom "dzikiej karty" lub rozegraniu interkontynentalnych baraży z udziałem tych drużyn, które odpadły w decydującej fazie eliminacji. W tym gronie jest reprezentacja Polski, która przegrała w Sztokholmie ze Szwecją 2:3. Takie spotkania miałyby odbyć się już na miejscu, gdzie będzie rozgrywany mundial.

 

Jest jednak jeden problem, o którym wspomniał minister włoskiego sportu, Andrea Abodi.

 

- To sprawa kontynentalna. Wydaje mi się bardzo trudne, by miejsce Iranu zajął ktoś spoza Azji - powiedział.

