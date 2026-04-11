WTA w Linzu: Mirra Andriejewa - Anastazja Potapowa. Relacja live i wynik na żywo

Najwyżej rozstawiona Andriejewa, plasująca się na 10. miejscu w światowym rankingu, w półfinale pokonała Rumunkę Elenę Gabrielę Ruse 6:4, 6:1. Niespełna 19-letnia Rosjanka awansowała do drugiego finału w tym roku i w sumie szóstego w karierze. Wcześniej w tym sezonie wygrała turniej w Adelajdzie. Na koncie ma też tytuły z Indian Wells i Dubaju z zeszłego roku i z Iasi z 2024 roku.

Sześć lat starsza Potapova, która pochodzi z Rosji, ale od 2025 roku reprezentuje Austrię, w półfinale wyeliminowała Chorwatkę Donnę Vekić 6:4, 6:2. Notowana na 97. miejscu w światowym rankingu tenisistka zagra w pierwszym finale w tym roku. Na koncie ma trzy trofea, w tym jedno z Linzu z 2023 roku. Przegrała trzy decydujące pojedynki w karierze.

W bezpośredniej rywalizacji Andriejewej z Potapovą 2-1 prowadzi młodsza z zawodniczek.

W grze pojedynczej Polki w Austrii nie startowały, natomiast w deblu Katarzyna Piter i chińska tenisistka Qianhui Tang odpadły w pierwszej rundzie.

Wyniki półfinałów:

Mirra Andriejewa (Rosja, 1) - Elena Gabriela Ruse (Rumunia) 6:4, 6:1

Anastasia Potapova (Austria) - Donna Vekić (Chorwacja) 6:4, 6:2

PAP