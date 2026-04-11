Wysokie zwycięstwo Barcelony. Lewandowski i Szczęsny na ławce

Obie wielkie firmy przystąpiły do meczów 31. kolejki w kiepskich nastrojach po pierwszych ćwierćfinałach Ligi Mistrzów na swoich stadionach. Barcelona, z grającym tylko w pierwszej połowie Lewandowskim i rezerwowym Szczęsnym, uległa Atletico Madryt 0:2, zaś Real przegrał z Bayernem Monachium 1:2.

„Królewscy” już w piątkowy wieczór zremisowali z dwunastą Gironą 1:1, czyli zanotowali identyczny wynik z tym rywalem, jak w listopadzie na wyjeździe.

Natomiast Barcelona w sobotę podejmowała w derbach 10. w tabeli, ale bardzo słabo spisujący się od kilku miesięcy Espanyol. Po raz ostatni ten zespół cieszył się ze zwycięstwa w... 2025 roku. 22 grudnia pokonał na wyjeździe Athletic Bilbao 2:1 i od tej pory w 14 kolejnych spotkaniach, licząc z sobotnim, nie zdołał ani raz wygrać - na niechlubną serię składa się dziewięć porażek i pięć remisów. Co ciekawe, zaczęła się ona od porażki 3 stycznia właśnie z Barceloną 0:2, po dwóch golach w końcówce, w tym jednym Lewandowskiego.

Tym razem polski napastnik cały mecz spędził na ławce, a w głównej roli wystąpił jego konkurent do miejsca w składzie Ferran Torres. W 9. i 25. minucie zdobył bramki dla gospodarzy, przy obu asystował Lamine Yamal.

Wprawdzie goście w 56. minucie zaliczyli kontaktowe trafienie po precyzyjnym uderzeniu z ok. 15 metrów Pola Lozano, ale w końcówce meczu - gdy już nie było Torresa na boisku - kolejne gole dla „Dumy Katalonii” strzelili Yamal i Marcus Rashford.

Obrońcy tytułu mają obecnie 79 punktów i już o dziewięć wyprzedzają „Królewskich”.

FC Barcelona - Espanyol 4:1 (2:0)

Bramki: Torres 9, 25, Yamal 87, Rahsford 89 - Lozano 56.

Barcelona: Joan Garcia - Araujo, Cubarsi, Martin (46 Casado), Balde (64 Cancelo) - Eric Garcia, Pedri - Yamal, Fermin (84 de Jong), Gavi (64 Rashford), Torres (74 Olmo).

Espanyol: Dmitrovic - El Hilali, Calero, Cabrera, Romero - Ngonge (64 Sanchez), Gonzalez, Lozano (80 Pickel), Dolan (46 Fernandez Jaen) - Exposito (71 Terrats) - Kike (71 Milla).

Żółte kartki: Gavi, Eric Garcia, Casado - El Hilali, Exposito, Ngonge, Lozano, Calero, Gonzalez

PAP