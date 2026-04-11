Za nami otwarcie sezonu speedrowerowego

W sobotę 11 kwietnia odbyło się otwarcie sezonu speedorowerowego w Częstochowie.

Fragmenty nóg zawodników i rowerów na torze, rzucających długie cienie.
fot. PAP

Zawody rozpoczęły się o godzinie 13:00.

 

W programie wydarzenia znalazł się ogólnopolski turniej o Puchar Prezydenta Miasta „Młodzież przyszłością speedrowera” oraz V Memoriał Ludzi Sportu i Przyjaciół SFC (Speedway Fan Club).


Celem wydarzenia było zachęcenie najmłodszych do aktywności fizyczne oraz promocja speedrowera wśród mieszkańców oraz kibiców.

