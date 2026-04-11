Złe wieści ws. Modera! Tuż przed kluczowym meczem

Moder był ważną postacią Feyenoordu w ostatnich tygodniach. Niestety, najnowsze doniesienia nie są optymistyczne. Zdaniem "Algemeen Dagblad", Polak nie był obecny na treningach przez większość tego tygodnia. Przede wszystkim nie było go na piątkowej serii treningowej, a przecież mecz Feyenoordu już w niedzielę.

Na razie nie wiadomo nic więcej na temat jego zdrowia.

Moder wrócił do gry pod koniec stycznia tego roku. Od tego momentu był ważną częścią ekipy Robina van Persiego. Polak często grał na różnych pozycjach - pełnił rolę środkowego obrońcy, środkowego napastnika czy środkowego pomocnika. W tym sezonie ma na koncie jednego gola i jedną asystę. Rozegrał 734 minuty.

Na pięć kolejek przed końcem Feyenoord zajmuje drugie miejsce w Eredivisie, ale nad niedzielnym rywalem ma zaledwie jeden punkt przewagi. W walce o miejsce na podium liczy się jeszcze Twente oraz Ajax.

