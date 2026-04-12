Były trener Świątek z sukcesem! Zrobił to, co nie udało się Polkom

Mecz kwalifikacyjny do finałowego turnieju Pucharu Billie Jean King między Belgią a Stanami Zjednoczonymi był pierwszym sportowym wyzwaniem dla Wima Fissette'a, odkąd ten zakończył współpracę z Igą Świątek.

Podopieczne 46-latka świetnie otworzyły rywalizację. Po dwóch spotkaniach singlowych prowadziły 2:0. Hanne Vandewinkel ograła Ivę Jovic, a Elise Mertens dopisała drugi triumf na konto swojego zespołu po kreczu McCartney Kessler.

Amerykanki nie złożyły jednak broni. Caty McNally i Nicole Melichar-Martinez zwyciężyły w deblu nad Magali Kempen i Mertens, łapiąc kontakt z przeciwniczkami.



Rozstrzygający okazał się czwarty pojedynek. W nim Greet Minnen pokonała Jovic, pieczętując wiktorię reprezentacji Belgii.

Podopieczne Fissette'a awansowały tym samym do finałowej imprezy Pucharu Billie Jean King. Ta odbędzie się w dniach 21-27 września w Shenzhen.

O bilet do Chin walczyły również Polki. Osłabione brakiem Świątek i Magdaleny Fręch Biało-Czerwone uległy w Gliwicach Ukrainkom.

