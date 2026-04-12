Były trener Świątek z sukcesem! Zrobił to, co nie udało się Polkom

Reprezentacja Belgii, prowadzona przez Wima Fissette'a, byłego trenera Igi Świątek, awansowała do turnieju finałowego Pucharu Billie Jean King. Podopieczne 46-latka pokonały 3:1 Stany Zjednoczone.

Portret Wima Fissette'a, trenera w czerwonej bluzie sportowej, z zaciśniętą pięścią i otwartymi ustami.
fot. PAP/EPA
Wim Fissette z ogromnym sukcesem

Mecz kwalifikacyjny do finałowego turnieju Pucharu Billie Jean King między Belgią a Stanami Zjednoczonymi był pierwszym sportowym wyzwaniem dla Wima Fissette'a, odkąd ten zakończył współpracę z Igą Świątek.

 

Podopieczne 46-latka świetnie otworzyły rywalizację. Po dwóch spotkaniach singlowych prowadziły 2:0. Hanne Vandewinkel ograła Ivę Jovic, a Elise Mertens dopisała drugi triumf na konto swojego zespołu po kreczu McCartney Kessler.

 

Amerykanki nie złożyły jednak broni. Caty McNally i Nicole Melichar-Martinez zwyciężyły w deblu nad Magali Kempen i Mertens, łapiąc kontakt z przeciwniczkami.


Rozstrzygający okazał się czwarty pojedynek. W nim Greet Minnen pokonała Jovic, pieczętując wiktorię reprezentacji Belgii.

 

Podopieczne Fissette'a awansowały tym samym do finałowej imprezy Pucharu Billie Jean King. Ta odbędzie się w dniach 21-27 września w Shenzhen.

 

O bilet do Chin walczyły również Polki. Osłabione brakiem Świątek i Magdaleny Fręch Biało-Czerwone uległy w Gliwicach Ukrainkom.

 

Transmisje z Pucharu Billie Jean King na sportowych antenach Polsatu oraz online na Polsat Box Go.

jc, Polsat Sport
