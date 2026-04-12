Rollercoaster w meczu Interu! Padło siedem goli

Inter przystępował do spotkania z Como kilka godzin po tym, jak swój mecz rozegrało Napoli. Wicelider Serie A zremisował 1:1 z Parmą, co oznaczało, że Mediolańczycy mieli szansę odskoczyć rywalom w tabeli.

Gra od samego początku nie układała się jednak Interowi. Goście nie potrafili znaleźć odpowiedniego rytmu, za to rozpędzali się gospodarze. W 36. minucie potwierdzili dobrą dyspozycję, zdobywając bramkę na 1:0. Autorem trafienia był Alex Valle. Dziewięć minut później na 2:0 podwyższył natomiast Nico Paz. Sytuacja Mediolańczyków zrobiła się bardzo trudna, ale w doliczonym czasie gry gola kontaktowego strzelił Marcus Thuram.

Ta bramka zmieniła obraz meczu. Po przerwie Mediolańczycy ruszyli do ataku, efektem czego był gol na 2:2 w 49. minucie. Dublet ustrzelił Thuram. W 58. minucie Interowi prowadzenie dał natomiast Denzel Dumfries. Holender był tego dnia świetnie dysponowany. 14 minut później podwyższył bowiem na 4:2.

To nie był jednak jeszcze ostatni gol w tym spotkaniu. W 89. minucie rzut karny wykorzystał Lucas De Cunha. Zrobiło się 3:4, ale na więcej gospodarzy stać nie było. Trzy punkty pojechały do Mediolanu.

Piotr Zieliński rozegrał 56 minut. Polak nie oddał ani jednego strzału, zanotował natomiast 20 celnych podań. Został też ukarany żółtą kartkę. W jego miejsce na boisku pojawił się Petar Sucić.

Como - Inter Mediolan 3:4 (2:1)

Bramki: Alex Valle 36, Nico Paz 45, Lucas De Cunha 89 - Marcus Thuram 45+1, 49, Denzel Dumfries 58, 72

Como: Butez - Van der Brempt (Smolcić 67), Carlos (Ramon 46), Kempf, Valle (Moreno 80) - Roberto (Da Cunha 46), Perrone, Diao (Morata 79), Paz, Baturina - Douvikas



Inter Mediolan: Sommer - Akanji, Acerbi, Bastoni (Augusto 46) - Dumfries, Barella (Mchitarjan 78), Calhanoglu, Zieliński (Sucić 56), Dimarco (Henrique 56) - Esposito (Bonny 56), Thuram