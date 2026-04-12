Finał ATP w Monte Carlo: Carlos Alcaraz - Jannik Sinner. Relacja live i wynik na żywo

W finale prestiżowego turnieju ATP Masters 1000 w Monte Carlo spotkają się dwaj najwyżej notowani tenisiści. Mowa o Carlosie Alcarazie i Janniku Sinnerze, którzy w ostatnim czasie zdominowali rywalizację w tourze.

Obaj panowie w drodze do tego etapu zmagań imprezy w Monako zwyciężyli po cztery mecze. Zarówno Hiszpan, jak i Włoch stracili tylko po jednym secie.

Alcaraz odprawił Argentyńczyków Sebastiana Baeza i Tomasa Martina Etcheverry'ego, Kazacha Aleksandra Bublika oraz Monakijczyka Valentina Vacherota, który wcześniej okazał się lepszy od Huberta Hurkacza.

Sinner natomiast wyeliminował Francuza Ugo Humberta, Czecha Tomasa Machaca, Kanadyjczyka Felixa Augera-Aliassime'a i Niemca Alexandra Zvereva.

Zawodnicy dotąd rozegrali 17 oficjalnych starć. W 11 lepszy okazał się Alcaraz, a sześć razy górą był Sinner.

Stawką tego pojedynku jest nie tylko tytuł w turnieju w Monte Carlo. Triumfator zostanie także liderem rankingu ATP.

