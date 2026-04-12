Historyczny sukces Polki! Sandra Sysojeva na podium Finału Pucharu Świata w Ujeżdzeniu

W sobotę, 11 kwietnia 2026 roku, oczy całego jeździeckiego świata zwrócone były na Fort Worth w Stanach Zjednoczonych. Do ścisłego finału przystąpiło 16 najlepszych, wyłonionych w wymagających kwalifikacjach rozgrywanych w różnych krajach. Poziom rywalizacji był niezwykle wysoki, ale reprezentantka Polski udźwignęła presję, prezentując program o wyjątkowej harmonii i precyzji. Przejazd Sysojewej na Maximie Belli zachwycił międzynarodowe jury. Sędziowie wysoko ocenili elegancję, doskonałe wyczucie rytmu oraz niemal metafizyczną relację zawodniczki z koniem. W efekcie tego występu miejsce na podium i potwierdzenie przynależności do światowej elity.

Tuż po dekoracji zawodniczka nie kryła wzruszenia: "Maxima Bella była dziś wspaniała, dała z siebie wszystko. Ten sukces to efekt wielu lat wspólnej pracy i ogromnego zaufania, jakim się darzymy" – powiedziała Sandra Sysojeva.

Tegoroczny Finał Pucharu Świata padł łupem reprezentantki Wielkiej Brytanii. Becky Moody na koniu Jagerbomb nie dała szans rywalom, sięgając po główne trofeum. Drugie miejsce, ku radości lokalnej publiczności, wywalczył Amerykanin Christian Simonson dosiadający Indian Rocka.



Sukces w Teksasie to milowy krok w budowaniu pozycji polskiego sportu jeździeckiego na arenie międzynarodowej.

