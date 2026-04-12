Hitu w Stuttgarcie nie będzie! Polska tenisistka nagle wycofała się z turnieju
Magdalena Fręch wycofała się z turnieju WTA w Stuttgarcie. Tym samym w drugiej rundzie nie dojdzie do potencjalnego polskiego hitu, w którym Fręch mogła zmierzyć się z Igą Świątek.
Fręch zrezygnowała z występu w niemieckim turnieju z powodu urazu lewego uda.
Jej miejsce w drabince zajęła Wiktoria Tomowa. Pierwotnie Fręch miała zmierzyć się z Laurą Siegemund, a triumfatorka tego spotkania w drugiej rundzie zagrałaby ze Świątek. W związku z tym pierwszą rywalkę Świątek w Stuttgarcie wyłoni starcie Siegemund - Tomowa.
Fręch znalazła się w głównej drabince turnieju po tym, jak ze zmagań wycofała się liderka rankingu WTA, Aryna Sabalenka.
Mistrzowskiego tytułu w Stuttgarcie broni Łotyszka Jelena Ostapenko, która rok temu niespodziewanie pokonała w finale Sabalenkę.
W 2022 i 2023 roku najlepsza w niemieckim turnieju była Świątek, również dwukrotnie ogrywając Sabalenkę w decydujących meczach.