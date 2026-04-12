Hitu w Stuttgarcie nie będzie! Polska tenisistka nagle wycofała się z turnieju

Fręch zrezygnowała z występu w niemieckim turnieju z powodu urazu lewego uda.

Jej miejsce w drabince zajęła Wiktoria Tomowa. Pierwotnie Fręch miała zmierzyć się z Laurą Siegemund, a triumfatorka tego spotkania w drugiej rundzie zagrałaby ze Świątek. W związku z tym pierwszą rywalkę Świątek w Stuttgarcie wyłoni starcie Siegemund - Tomowa.

Jak zmieniała się Magdalena Fręch? Zobacz galerię

Fręch znalazła się w głównej drabince turnieju po tym, jak ze zmagań wycofała się liderka rankingu WTA, Aryna Sabalenka.

Mistrzowskiego tytułu w Stuttgarcie broni Łotyszka Jelena Ostapenko, która rok temu niespodziewanie pokonała w finale Sabalenkę.

W 2022 i 2023 roku najlepsza w niemieckim turnieju była Świątek, również dwukrotnie ogrywając Sabalenkę w decydujących meczach.

BS, Polsat Sport